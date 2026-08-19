Festival Vila Dionísio terá quatro dias de shows e gastronomia em Rio Preto

O estacionamento do Shopping Iguatemi Rio Preto se transforma em ponto de encontro para quem gosta de música ao vivo, cerveja e boa gastronomia com mais uma edição do Vila Dionísio Festival. O evento começa nesta quinta-feira, 20, e segue até domingo, 23, reunindo quatro dias de atrações, sabores e novidades em um dos endereços mais conhecidos da cidade para quem aprecia o clima de pub.

Com entrada gratuita e consumo pago, o festival ocupa o espaço em frente ao Outback, das 16h às 22h. Entre as atrações estão a estreia da banda Tonantes em Rio Preto, a segunda edição do Batera Fest e lançamentos no cardápio de bebidas.

Cardápio

Para quem conhece o Vila Dionísio, falar do festival sem falar das coxinhas seria quase deixar de fora metade da história. Famosas entre os frequentadores do pub, elas voltam ao evento em 18 sabores, entre opções salgadas e doces. Entre os destaques estão a tradicional Frango com Catupiry, carro-chefe da casa, além de Costela com Pimenta Biquinho, Pernil com Barbecue, Palmito, Bacalhau e Doce de Leite.

O cardápio inclui ainda espetinhos na brasa, hambúrgueres, bolinhos de linguiça, milho, feijoada e pérolas de queijo.

Na área de bebidas, são 25 rótulos diferentes de chopes e hidromel, incluindo Heineken, Lagunitas e opções sem glúten. A edição também apresenta lançamentos como a Zezé Ultra, uma session saison zero açúcar e zero glúten; a Ultra IPA, do estilo IPA, com 3,5% de álcool; e a Paris, uma Hop Lager produzida com lúpulos franceses.

Segundo a organização, os chopes de produção própria do festival são produzidos sem glúten há pelo menos dois anos. Alexandre Zanin, sócio-proprietário do grupo Vila Dionísio e curador do evento, destaca a combinação entre atrações conhecidas e novidades.

“Esse é um dos nossos eventos favoritos, em que sempre trazemos novidades musicais e lançamentos cervejeiros, além de produtos e bandas já conhecidas e aprovadas pelo público. Nesta edição, temos a estreia da banda Tonantes e cinco lançamentos de chopes exclusivos”, conta.

Para Flávia Lania, gerente de marketing do Iguatemi Rio Preto, a realização do festival amplia a programação de eventos do shopping. “O Vila Dionísio Festival já tem uma sintonia com o público do Iguatemi Rio Preto. Trazer atrações inéditas e o Batera Fest para o shopping mostra o nosso foco em sediar eventos vivos, que pulsam com a cidade e entregam entretenimento de qualidade. Estamos felizes em receber mais uma edição de sucesso”.

A estrutura terá mesas, espaço para circulação e área kids.

Música

A música entra como complemento à experiência gastronômica ao longo dos quatro dias. Na quinta-feira, Mah Camoleze & Murito abrem o festival às 16h30, seguidos pela banda DOMA, às 19h30. Na sexta-feira, Caio Patuto se apresenta às 16h30, preparando o público para o show da Paradise, às 19h30, com repertório de sucessos internacionais de bandas como Coldplay e Imagine Dragons.

O sábado terá o Nasal Rock Duo às 16h30 e, às 19h30, o show dos Tonantes, atração que estreia em Rio Preto nesta edição. No domingo, o Batera Fest começa às 16h30 e reúne bateristas em uma apresentação coletiva. Depois, às 17h30, Júlio Tavares & Banda assume o palco, antes do encerramento com a banda Subfolk, às 19h.

A segunda edição do Batera Fest é um dos destaques da programação. Na estreia, em 2025, mais de 30 bateristas tocaram simultaneamente. Neste ano, o número de inscritos é maior, segundo a organização.