Festival Internacional de Teatro abre vagas para artistas e profissionais do audiovisual

O Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto (FIT) abriu inscrições para artistas, grupos culturais, fotógrafos e videomakers da cidade interessados em integrar a edição de 2026.

As chamadas públicas lançadas pela Prefeitura de Rio Preto e pelo Sesc São Paulo buscam ampliar a participação de profissionais locais tanto na programação artística quanto na construção da memória visual de um dos mais tradicionais eventos culturais do País.

As oportunidades contemplam duas frentes distintas. A primeira é voltada para o Rolê do FIT, espaço que reúne atrações culturais e atividades de convivência durante as noites do festival. A segunda seleciona profissionais responsáveis pelo registro fotográfico e audiovisual oficial do evento, que acontece entre os dias 16 e 25 de julho.

Rolê do FIT

No caso do Rolê do FIT, podem participar artistas e grupos das áreas de teatro, dança, música, artes visuais, audiovisual e artes integradas. As apresentações ocorrerão no Complexo Swift de Educação e Cultura, sempre a partir das 21h30 nos dias 16, 17, 18, 23, 24 e 25 de julho, além de uma edição diurna no dia 19.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas exclusivamente pelo site www.riopreto.sp.gov.br/fitriopreto até as 15h do dia 19 de junho de 2026. Para participar, é necessário ter mais de 18 anos, residir ou estar sediado em São José do Rio Preto e ter CNPJ com atividade artística compatível.

“O Rolê do FIT é um espaço pensado para as pessoas se encontrarem, compartilharem experiências e viverem o festival de um jeito diferente. Lá, a arte acontece de forma leve e próxima, reunindo teatro, música, cultura, gastronomia e muita convivência. É um lugar para celebrar a criatividade, fortalecer os laços da nossa comunidade e mostrar que o FIT vai muito além dos palcos, fazendo da cidade inteira um grande espaço de encontro e cultura”, afirma Erick Soares, secretário municipal de Cultura e coordenador-geral do festival ao lado de Thiago Freire, gerente do Sesc São Paulo em Rio Preto.

Os cachês para as atrações selecionadas variam de R$ 2.340 a R$ 7.020, de acordo com o número de artistas envolvidos em cada proposta.

A seleção reserva vagas para mulheres (50%), artistas negros (20%), indígenas (10%), PCDs (10%) e pessoas trans (10%), reafirmando o compromisso do FIT com uma programação plural e representativa.

Fotógrafos e videomakers

Já a chamada voltada para fotógrafos e videomakers escolherá quatro profissionais de cada área para acompanhar integralmente a programação do festival. Os selecionados atuarão em diferentes espaços da cidade ao longo dos dez dias de evento, registrando espetáculos, atividades formativas, bastidores e a participação do público.

Cada profissional receberá remuneração de R$ 6 mil pelo trabalho. O conteúdo produzido será utilizado na divulgação do festival durante sua realização e passará a integrar o acervo oficial do FIT, com os devidos créditos aos autores.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo site www.riopreto.sp.gov.br/fitriopreto até as 16h do dia 19 de junho de 2026, com envio de currículo e portfólio. Para participar, é necessário ter mais de 18 anos, residir em São José do Rio Preto, ter experiência comprovada em registro de artes cênicas e atuar como Pessoa Jurídica.

"Um registro sensível do festival, da programação, dos espaços e dos públicos proporciona um bom retrato da força transformadora do FIT para a cidade. Além de constituir memória e uma reportagem visual do que serão os dez dias de atividades, os conteúdos fotográfico e audiovisual potencializam a ressonância do festival, alcançando ainda mais pessoas, por muito mais tempo", destaca Thiago Freire.

Em 2026, o FIT chega à sua 24ª edição internacional e celebra 57 anos de história. A edição marca a retomada da parceria entre a Prefeitura de Rio Preto e o Sesc São Paulo na realização do festival, cuja programação gratuita reúne artistas e companhias do Brasil e do exterior em diferentes regiões da cidade.