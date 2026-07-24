Festival de Violeiros une música e solidariedade em Aspásia

A cidade de Aspásia recebe, nesta sexta-feira, 24 e sábado, 25, a partir das 19h, o 20º Festival de Violeiros. Realizado no Barracão da Igreja de Aspásia, o evento tem entrada gratuita e une tradição sertaneja e solidariedade em prol do Hospital de Base (HB) de Rio Preto.

Além da ação beneficente, o festival será marcado pela competição entre duplas de violeiros, que disputarão premiação em dinheiro do 1º ao 10º lugar. Os vencedores receberão R$ 4,5 mil, enquanto o segundo e o terceiro colocados serão premiados com R$ 3,5 mil e R$ 2,5 mil, respectivamente. Encerrando a programação, a noite de sábado contará com show da dupla Thallys e Thiago.

A renda será arrecadada por meio da venda de mesas, ao valor de R$ 50, e do consumo na praça de alimentação, que oferecerá cachorro-quente, batata frita, pastel e bebidas. Todo o lucro será revertido ao Hospital de Base.

A iniciativa reconhece a importância do complexo hospitalar para a população de Aspásia. De acordo com a organização, o HB já realizou 973 atendimentos ambulatoriais e de urgência, 89 atendimentos oncológicos, 71 cirurgias e 57 internações de moradores do município, reforçando o impacto do hospital na assistência à cidade.