Festa Junina Solidária, no Estoril, tem renda revertida a projeto social

O projeto social Quintal para Todos promove neste sábado, 25, na quadra do bairro Estoril, uma Festa Junina Solidária cuja renda será 100% revertida em prol das crianças em vulnerabilidade social atendidas pela instituição.

O evento, que começa às 19h, contará com o show do cantor Jorge Gustavo e diversão gratuita para as crianças.

“Será um dia muito especial, com muita música, brinquedos para as crianças, expositores de diversas categorias, barracas de alimentação e artesanato, além de um ambiente preparado para reunir famílias e amigos”, afirma a psicóloga Adriana Botarelli, uma das voluntárias do projeto.

O dinheiro arrecadado será utilizado para manter as atividades, oferecer oportunidades, promover inclusão e proporcionar momentos de aprendizado e desenvolvimento pessoal das crianças.

“Quando você participa, prestigia os expositores ou convida outras pessoas, você também faz parte dessa transformação”, reforça Adriana.

É possível reservar mesas pelo telefone 17 9 9619-9957 ou perfil @projetoquintalparatodos no Instagram.

A quadra do bairro Estoril fica na rua Nuno Álvares Pereira, 1525.