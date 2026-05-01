Festa do Peão de Valentim Gentil recebe Eduardo Costa com entrada franca

Entre o som das montarias e o coro do público, a Festa do Peão de Valentim Gentil ganha sotaque sertanejo na noite desta sexta, 1º, quando o cantor Eduardo Costa sobe ao palco como principal atração do evento, em programação gratuita que mistura rodeio, música e ação solidária no feriado do Dia do Trabalho.

Dono de sucessos como "Coração aberto", "Sou seu fã nº 01", "Ainda tô aí", "Amor de violeiro" e "A carta", o artista se apresenta a partir das 23h30, encerrando uma noite que começa mais cedo, com atividades na arena.

A programação tem início às 19h30, com montarias de crianças em carneiros. Na sequência, o público acompanha as disputas em touros, válidas por uma etapa master da PBR Brazil, uma das principais organizações de rodeio do País.

A entrada é gratuita nos setores de pista e arquibancadas, mas a organização incentiva a doação voluntária de alimentos não perecíveis, que serão destinados a entidades assistenciais do município.

A festa integra as comemorações pelos 83 anos de Valentim Gentil, celebrados no domingo, 3. O evento é realizado pela Empremix Produções, com produção do Clube de Eventos 03 de Maio e da Vale do Sol Eventos, e conta com apoio da Prefeitura e da Câmara Municipal.

Camarotes

O rodeio tem entrada gratuita nos setores pista e arquibancadas. Já os ingressos antecipados para os camarotes desta noite de quinta-feira custam R$ 210 e podem ser adquiridos no Escritório do Rodeio e no Auto Posto Gentil, em Valentim Gentil. Há também a opção de compra on-line, pelo site Guichê Web.