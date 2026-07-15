Festa das Nações arrecada R$ 603 mil e amplia investimentos no Serviço Social São Judas

Mais do que celebrar culturas e reunir milhares de pessoas em torno da gastronomia e da solidariedade, a Festa das Nações mostrou, mais uma vez, o impacto concreto que deixa depois que as barracas são desmontadas.

O resultado da 30ª edição, apresentado na noite de terça-feira, 14, confirma o alcance social do evento: a arrecadação líquida de R$ 603.039,22.

Considerando o investimento mensal, cerca de R$ 200 mil aplicados na manutenção das atividades oferecidas a 400 educandos e cerca de 200 adultos (em cursos profissionalizantes oferecidos em parceria com o Senac), o montante arrecadado pela Festa das Nações custeia três meses de funcionamento do Serviço Social São Judas Tadeu, que atende cerca de 400 crianças e adolescentes e outros 200 adultos em cursos profissionalizantes realizados em parceria com o Senac.

Os números, auditados por Valdecir Buosi, apontam crescimento de 34,33% em relação ao resultado obtido na edição anterior. Segundo o auditor, o desempenho foi impulsionado principalmente pela redução das despesas financeiras e pelo aumento dos recursos obtidos com patrocínios, resultado de novas estratégias de ativação de marcas e da participação de Sicredi e Hugo Fabbri Incorporadora como empresas apresentadoras do evento. “A ideia é dar total transparência. O trabalho que vocês fazem é incrível. Aqui a gente está apresentando números que vocês produziram”, diz Buosi.

Ao longo do ano, o funcionamento do Serviço Social São Judas também é sustentado por receitas da Loja de Usados e por parcerias com o poder público, responsáveis por auxiliar no pagamento de funcionários, na oferta de alimentação aos educandos e na manutenção das atividades desenvolvidas nos períodos da manhã, tarde e noite.

Os recursos obtidos na Festa das Nações terão como prioridade investimentos em infraestrutura. Já está em andamento a reforma dos banheiros da sede da instituição. Na sequência, estão previstas a modernização dos espaços destinados aos cursos da área de tecnologia e a ampliação da área de descanso dos colaboradores. A entidade também pretende ampliar o atendimento à comunidade com a oferta de cursos aos sábados.

Presidente do Serviço Social São Judas, o padre Luiz Caputo destacou que o resultado da festa representa o compromisso da comunidade com o trabalho desenvolvido pela instituição.

“A Festa é o sinal da confiança da população e do amor testemunhado pelos voluntários. Eu continuo contando com todos. Já iniciamos uma grande obra: a reforma dos banheiros. Essa obra vai beneficiar os nossos educandos, os adultos que profissionalizamos, no período noturno, em parceria com o Senac e favorecerá a abertura do São Judas, em breve, também aos sábados. Estamos projetando a expansão dos nossos projetos”, afirma.

Coordenador da Festa das Nações, Junior Villanova agradeceu o envolvimento dos voluntários e projetou crescimento para as próximas edições. “A cada ano a gente renova essa vontade: de trazer mais condições para essas crianças. Nesse momento, eu também agradeço a cada um de vocês. Eu acredito que esse projeto vai crescer ainda mais”, pontua.

Já Rodrigo Figueira, organizador da 30ª edição, afirmou que os preparativos para a próxima festa já começaram. “Essa é uma festa que acontece com as mãos de todos vocês. Já estamos trabalhando para que a próxima edição venha com novidades, para que essa experiência seja ainda mais saborosa”, ressalta.