Ferrugem, Sorriso Maroto e Turma do Pagode se apresentam em noite de samba em Rio Preto

Rio Preto recebe uma noite dedicada ao samba e ao pagode com a segunda edição do Samba Premium, que reúne os grupos Ferrugem, Sorriso Maroto e Turma do Pagode no Recinto de Exposições. O evento acontece no dia 1º de novembro, domingo, a partir das 15h.

Após a primeira edição, que contou com apresentações de Thiaguinho e Belo no Espaço Interior Eventos, o festival retorna à cidade com três grandes nomes do pagode nacional.

O cantor Ferrugem, conhecido por sucessos como “Me Bloqueia” e “Arrependidaço”, chega ao palco com músicas que conquistaram o público do gênero. O artista também acumula números expressivos nas plataformas digitais, com “Arrependidaço” ultrapassando 30 milhões de reproduções.

Já o Sorriso Maroto leva ao público hits que atravessam gerações, como “Sinais” e “Apaguei Para Todos”, parceria com Ferrugem que já ultrapassou 168 milhões de reproduções.

O evento também terá a participação do grupo Turma do Pagode, que completa a programação da noite com sucessos da carreira.

Os ingressos já estão disponíveis pela plataforma Central de Eventos, com quatro setores: Bistrô, Lounge, Frontstage e Pista. Os valores iniciais são a partir de R$ 60.