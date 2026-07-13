Férias têm programação gratuita nos parques ecológicos de Rio Preto

Os Parques Ecológicos Educativos Norte e Sul de Rio Preto prepararam uma programação especial para garantir diversão, aprendizado e contato com a natureza para crianças e famílias durante as férias escolares de julho. As atividades são gratuitas e incluem brincadeiras tradicionais, oficinas, jogos, apresentações culturais e ações que estimulam a criatividade, o desenvolvimento motor e a convivência.

No Parque Ecológico Educativo Sul, a programação acontece ao longo de todo o mês com uma agenda diversificada. Entre as atrações estão brincadeiras como amarelinha, corrida do saco, corrida do ovo, caça ao tesouro com elementos da natureza, dança das cadeiras, pintura ao ar livre, cinema, bolinha de sabão, desenho de sombras, oficina de massinha, dobraduras e brinquedos recicláveis, além de jogos de xadrez e dominó. O espaço também receberá apresentações e oficinas de dança, artes circenses e grafite, ampliando as opções de lazer e cultura para o público. Durante o período, escolas previamente agendadas também participarão de atividades educativas e recreativas no parque.

Clique aqui e confira a programação completa

Já no Parque Ecológico Educativo Norte, a programação contará com oficinas de dança, artes circenses e grafite, desenvolvidas em parceria entre as Secretarias Municipais de Educação e de Desenvolvimento Social. O cronograma também inclui jogos cooperativos e brincadeiras que resgatam atividades tradicionais, como amarelinha, pega-pega e jogos com material reciclável. A proposta é valorizar as brincadeiras de diferentes gerações, promovendo momentos de integração, diversão e aprendizado.

Informações: Prefeitura de Rio Preto / Comunicação Social