Feriado tem encontro de carros antigos em Rio Preto

O feriado de 9 de Julho terá uma programação especial para quem gosta de carros e busca uma opção de lazer em família em Rio Preto. Nesta quinta-feira, 9, a partir das 18h, a Praça Dom José Marcondes, no Calçadão, recebe o Quinta Racing Oficial – Encontro de Carros, com entrada gratuita.

A iniciativa da Associação Viva o Centro conta com parceria da Prefeitura de Rio Preto, por meio das Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico e Turismo e de Segurança Pública. O objetivo é movimentar a região central e oferecer uma atividade gratuita para toda a família.

A programação inclui exposição de veículos de diferentes categorias, reunindo entusiastas da cultura automotiva e visitantes de todas as idades em um ambiente de convivência e entretenimento.

Entre as atrações está a apresentação do Canil da Guarda Civil Municipal (GCM), que fará uma demonstração com os cães de patrulhamento. As crianças também poderão aproveitar brinquedo inflável gratuito durante o evento.

Além de reunir os admiradores do automobilismo, o encontro pretende incentivar a ocupação dos espaços públicos e fortalecer a convivência no Centro da cidade.

Informações: Comunicação Social / Prefeitura de Rio Preto