Fenômeno do trap, Veigh é anunciado no Amaê 2026

O trapper Veigh foi a primeira grande atração confirmada do festival Amaê, em Rio Preto. O artista sobe ao palco no dia 7 de novembro, um sábado, no Recinto de Exposições, prometendo reunir milhares de fãs em um dos eventos mais aguardados do ano.

Fenômeno entre o público jovem, Veigh acumula milhões de seguidores nas redes sociais e soma mais de 140 milhões de reproduções em uma única música nas plataformas digitais. Dono de hits que dominam playlists e festivais pelo país, o cantor se consolidou como um dos principais nomes do trap nacional.

O Amaê, antigo Awê, chega à quarta edição com novo nome. O festival é conhecido pelas 12 horas ininterruptas de música e pelos dois palcos simultâneos, reunindo diferentes estilos e atrações ao longo do evento. Na última edição, mais de 15 mil pessoas passaram pelo Recinto de Exposições para acompanhar mais de 25 artistas e 21 shows.

Além de Veigh, o DJ Claudinho Brasil também foi confirmado no line-up. Reconhecido internacionalmente, ele será uma das atrações do palco Eco, espaço dedicado à música eletrônica dentro do festival.

Estagiária sob supervisão de Salomão Boaventura