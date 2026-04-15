Feijoada do Mané faz ‘esquenta’ na véspera do feriado com celebração antecipada

O clima de celebração já tomou conta dos bastidores da edição que marca duas décadas da tradicional Feijoada do Mané. Antes mesmo do evento principal, marcado para maio, a organização promove, na próxima segunda-feira, 20, a partir das 18h, um encontro no Centro Social Estoril, em Rio Preto, que funciona como um “esquenta” — e também como um marco simbólico da contagem regressiva.

A noite reúne diferentes motivos para brindar. Além de dar início à entrega das camisetas comemorativas para quem já garantiu ingresso, o encontro coincide com o aniversário do idealizador da festa. “Além de marcar o início da entrega oficial das disputadas camisetas comemorativas, também celebrei meu aniversário”, afirma Mané.

Com clima de confraternização, o evento permitirá que participantes que já compraram ingressos retirem seus kits com antecedência, aproveitem a estrutura com chopp e ainda levem um acompanhante. A proposta é antecipar, em escala menor, o espírito que consolidou a feijoada como um dos encontros sociais mais conhecidos da cidade.

A data também tem peso prático para quem ainda não confirmou presença. A data é o último dia para adquirir ingressos pelo valor do primeiro lote, fixado em R$ 350, com possibilidade de parcelamento em até três vezes. A partir do dia seguinte, 21, os valores serão reajustados.

“Queremos que o dia 20 seja o nosso primeiro grande encontro deste ano festivo. É a chance de reunir os amigos, retirar a camiseta com tranquilidade, tomar um chopp com a gente e comemorar meu aniversário. E para quem deixou para a última hora, é literalmente a última chamada para aproveitar o preço inicial”, convoca Mané.

Tradição que se converte em impacto

A edição comemorativa de 20 anos da Feijoada do Mané será realizada no dia 30 de maio, a partir das 13h, no Villa Conte. O que começou como uma reunião entre amigos, em clima de Copa do Mundo, cresceu até se transformar em um evento de grande porte com forte apelo solidário.

Com arrecadação integralmente destinada ao Centro Social Estoril, a feijoada sustenta projetos voltados à população em situação de vulnerabilidade. Entre eles estão a Creche Irmã Julieta, o Projeto Aquarela Estoril e ações voltadas à terceira idade.

Atualmente, a instituição atende mensalmente mais de 800 famílias. Nesse contexto, a festa ultrapassa o caráter social e gastronômico e se consolida como uma engrenagem de financiamento contínuo para iniciativas assistenciais na cidade.

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do WhatsApp (17) 99646-3116.