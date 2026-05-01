Comece hoje pagando a partir de R$5/mês no plano mensal
FEIJÃO, FESTA E FUTURO

Feijoada do Mané abre 2º lote e confirma atrações para edição de 20 anos

Evento beneficente será realizado no dia 30 de maio, no Villa Conte, com atrações musicais e renda destinada ao Centro Social Estoril

por Salomão Boaventura
Publicado há 4 horasAtualizado há 4 horas
Tradicional Feijoada do Mané acontece em 30 de maio no Villa Conte (Divulgação)
Galeria
Tradicional Feijoada do Mané acontece em 30 de maio no Villa Conte (Divulgação)
Ouvir matéria

Faltando pouco menos de um mês para celebrar duas décadas de história, a Feijoada do Mané entra na reta final de preparação com a abertura do segundo lote de ingressos e a divulgação da programação completa.

Marcada para o dia 30 de maio, a partir das 13h, no Villa Conte, a edição de 20 anos aposta na combinação já conhecida de gastronomia, música e solidariedade — desta vez, com ainda mais peso simbólico.

Os convites do segundo lote passam a custar R$ 400, com possibilidade de parcelamento em até três vezes no cartão de crédito. Vendas e informações sobre o evento acontecem por meio do WhatsApp (17) 99166-2735, com Zan ou (17) 99646-3116, com Márcia.

Atrações musicais

A organização também confirmou uma grade musical diversificada, pensada para sustentar o clima festivo ao longo de toda a tarde. A abertura fica por conta do grupo Amigos do Mané, seguido por apresentações de Seu Moço, Sandra e Leonarda, Banda Maestria do Samba, Jack Tekila e Mariana Clemente. Nos intervalos, o DJ Willi assume as picapes.

Consolidada no calendário social de Rio Preto, a feijoada chega aos 20 anos ampliando seu papel para além do entretenimento. Com caráter 100% beneficente, toda a arrecadação é destinada ao Centro Social Estoril, instituição que mantém projetos voltados a famílias em situação de vulnerabilidade.

Entre as iniciativas atendidas estão a Creche Irmã Julieta, o Projeto Aquarela Estoril e ações voltadas à terceira idade. Ao todo, mais de 800 famílias são assistidas mensalmente, o que reforça o impacto direto da festa na comunidade.

Mais do que um evento tradicional, a Feijoada do Mané se sustenta como uma engrenagem de apoio social — um modelo que alia convivência, cultura e responsabilidade coletiva.