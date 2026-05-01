Feijoada do Mané abre 2º lote e confirma atrações para edição de 20 anos

Faltando pouco menos de um mês para celebrar duas décadas de história, a Feijoada do Mané entra na reta final de preparação com a abertura do segundo lote de ingressos e a divulgação da programação completa.

Marcada para o dia 30 de maio, a partir das 13h, no Villa Conte, a edição de 20 anos aposta na combinação já conhecida de gastronomia, música e solidariedade — desta vez, com ainda mais peso simbólico.

Os convites do segundo lote passam a custar R$ 400, com possibilidade de parcelamento em até três vezes no cartão de crédito. Vendas e informações sobre o evento acontecem por meio do WhatsApp (17) 99166-2735, com Zan ou (17) 99646-3116, com Márcia.

Atrações musicais

A organização também confirmou uma grade musical diversificada, pensada para sustentar o clima festivo ao longo de toda a tarde. A abertura fica por conta do grupo Amigos do Mané, seguido por apresentações de Seu Moço, Sandra e Leonarda, Banda Maestria do Samba, Jack Tekila e Mariana Clemente. Nos intervalos, o DJ Willi assume as picapes.

Consolidada no calendário social de Rio Preto, a feijoada chega aos 20 anos ampliando seu papel para além do entretenimento. Com caráter 100% beneficente, toda a arrecadação é destinada ao Centro Social Estoril, instituição que mantém projetos voltados a famílias em situação de vulnerabilidade.

Entre as iniciativas atendidas estão a Creche Irmã Julieta, o Projeto Aquarela Estoril e ações voltadas à terceira idade. Ao todo, mais de 800 famílias são assistidas mensalmente, o que reforça o impacto direto da festa na comunidade.

Mais do que um evento tradicional, a Feijoada do Mané se sustenta como uma engrenagem de apoio social — um modelo que alia convivência, cultura e responsabilidade coletiva.