Exposição ‘Terra Mãe’ propõe uma experiência voltada à contemplação e ao bem-estar

Em tempos de excesso de estímulos e rotinas aceleradas, a arte pode funcionar como um convite à pausa. É nessa direção que segue a exposição “Terra Mãe”, da artista plástica Jéssica Valadares, em cartaz no Espaço Cultural do Shopping Iguatemi Rio Preto até 20 de julho.

Reunindo obras inspiradas na natureza, na feminilidade e nas memórias afetivas, a mostra propõe uma experiência de contemplação que aproxima corpo, alma e ambiente natural por meio de diferentes formas, texturas e símbolos.

Realizada pelo Núcleo de Economia Criativa da Acirp, a exposição ocupa o espaço dedicado às artes plásticas do empreendimento, que há uma década recebe artistas e projetos culturais da região. A proposta da mostra é conduzir o visitante por uma jornada sensorial marcada por elementos que remetem à ancestralidade da terra, à força dos ciclos naturais e à busca por bem-estar.

Autodidata, Jéssica Valadares encontrou na arte um meio de expressão após formação e trajetória profissional na área de administração de empresas. Sua produção artística é marcada pela valorização da natureza e por referências ligadas ao universo feminino, traduzidas em composições que combinam cores, materiais e texturas.

A curadoria é assinada por Beatriz Alvarez e Débora Bitencourt, cofundadoras da AB Arquitetura. As curadoras reuniram obras que evidenciam a linguagem visual da artista e sua relação íntima com o processo criativo, construindo uma narrativa que privilegia a sensibilidade e a experiência do público.

Pedras preciosas, formas humanas, mares, flores, folhas e referências ao universo compõem o repertório imagético da exposição. As obras apresentam múltiplas possibilidades de interpretação, revelando diferentes percepções conforme o olhar de cada visitante.

Entre os trabalhos expostos estão “Árvore da Vida”, “Cerne Autêntico” e “Florescer”, obras que sintetizam temas recorrentes na produção da artista e reforçam a proposta da mostra de estimular reflexões sobre pertencimento, transformação e conexão com o essencial.