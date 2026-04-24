Exposição ‘Folia de Reis: tradições e memórias’ chega a Potirendaba

A fé que atravessa gerações, ecoa em cantorias e se reinventa no tempo ganha novos contornos em Potirendaba. A partir de quarta-feira, 23, o Museu Chico Riva recebe a exposição fotográfica “Folia de Reis: tradições e memórias”, que transforma uma das manifestações culturais mais marcantes do interior paulista.

Com visitação gratuita até 8 de maio, sempre das 8h às 17h, a mostra reúne registros que vão além do documental e se aproximam de um mergulho sensível na tradição. As imagens percorrem rituais, encontros, expressões de fé e o cotidiano das famílias que mantêm viva a Folia de Reis, prática transmitida de geração em geração.

O conjunto revela não apenas celebrações, mas vínculos — entre pessoas, territórios e crenças — que sustentam a continuidade dessa manifestação popular. Ao transformar esses momentos em fotografia, a exposição amplia o olhar sobre uma tradição muitas vezes vivida de forma íntima, mas essencial para a identidade cultural da região.

Com passagem anterior por cidades como São José do Rio Preto, Mirassol e Bálsamo, o projeto segue em circulação, ampliando seu alcance e reforçando a importância da preservação da cultura popular no interior paulista.