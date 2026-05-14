Exposição ‘Flores para Mães’ reúne obras do Atelier Raposeiro no Plaza Shopping

Flores em vermelho neon, rosas em tons naturais e composições espalhadas em painéis únicos, duplos e triplos tomam conta do Espaço Plaza Cultural, no Plaza Shopping, em uma mostra que aposta na delicadeza para homenagear o mês das mães. A exposição “Flores para Mães”, assinada pelo Atelier Raposeiro, segue aberta para visitação gratuita até 7 de junho e reúne 12 obras inspiradas em sentimentos como afeto, acolhimento e amor.

A proposta da mostra é transformar elementos florais em experiências visuais que dialoguem tanto com a arte quanto com a decoração. As obras exploram diferentes formatos, cores e estilos, criando um percurso marcado por contrastes entre tonalidades vibrantes e composições mais clássicas.

De acordo com o artista e curador da exposição, Edson Raposeiro, a ideia foi criar uma conexão emocional com o público. “As flores representam carinho, acolhimento e amor. A exposição foi criada para homenagear as mães por meio de cores, formas e composições que despertam emoções e também inspiram quem aprecia arte e decoração”, destaca.

Além da visitação, a programação terá atividades gratuitas aos sábados. Nos dias 16 e 30 de maio, das 13h30 às 16h30, o público poderá acompanhar demonstrações de pintura floral ao vivo e participar de workshops gratuitos de pintura, com vagas limitadas. As inscrições devem ser feitas pelo WhatsApp (17) 99715-6745.

A gerente de marketing do Plaza Shopping, Eliana Ribeiro, afirma que a iniciativa reforça o papel do empreendimento como espaço de convivência cultural. “O Plaza Shopping tem justamente esse propósito de aproximar o público da arte e valorizar artistas da nossa região. Nesta época especial, a exposição traz sensibilidade e beleza para homenagear as mães e proporcionar uma experiência diferenciada aos visitantes”, afirma.

A exposição acontece no Espaço Plaza Cultural, localizado no Piso Romeu Strazzi, no 2º piso do shopping, durante o horário de funcionamento do empreendimento.