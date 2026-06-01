Exposição leva clima de Copa do Mundo a shopping de Rio Preto

A poucos dias de mais uma Copa do Mundo mobilizar torcedores ao redor do planeta, o Plaza Shopping recebe a exposição fotográfica “De Olho no Lance”, que reúne registros históricos feitos pelo fotojornalista Juca Rodrigues durante os Mundiais de 1994, 1998 e 2010, além de inaugurar o Coleciona Plaza, um ambiente dedicado à troca de figurinhas do álbum da Copa.

A mostra, que convida o público a revisitar episódios que marcaram a história do futebol brasileiro, apresenta 28 fotografias selecionadas em um trabalho de curadoria realizado pelo artista e fotógrafo Marcelo Liso, responsável por trazer a exposição por meio do Atelier 450.

As imagens retratam momentos dentro e fora dos gramados, registrando cenas de celebração, expectativa, tensão e derrota. A proposta da curadoria foi destacar a dimensão simbólica e emocional do futebol, explorando narrativas que ultrapassam os resultados das partidas.

Com mais de 30 anos de atuação no fotojornalismo, Marcelo Liso afirma que a exposição busca aproximar o público da intensidade vivida durante os Mundiais. “São imagens que carregam emoção, memória e contexto histórico. Cada fotografia tem uma narrativa própria e ajuda a mostrar como o futebol vai muito além do jogo”, destaca.

Segundo a gerente de marketing do Plaza Shopping, Eliana Ribeiro, a iniciativa foi pensada para ampliar a experiência dos visitantes durante o período de circulação do álbum da Copa. “A exposição complementa esse ambiente de convivência e aproxima diferentes gerações por meio do futebol”, finaliza.