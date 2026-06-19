Experiência Gastronômica abre inscrições de estabelecimentos para edição de 2026

Os estabelecimentos interessados em participar da próxima edição da Experiência Gastronômica Rio Preto já podem se inscrever para integrar o circuito, que será realizado entre 8 de outubro e 8 de novembro de 2026.

As inscrições seguem abertas até agosto, marcando o início da preparação para a quarta edição do evento, que busca reunir empreendimentos do setor gastronômico de Rio Preto e região.

Os interessados podem entrar em contato com a organização pelo telefone (17) 99210-9122 para obter informações sobre o circuito e agendar uma reunião de apresentação. A expectativa é reunir aproximadamente 40 estabelecimentos distribuídos em seis categorias: restaurantes, pizzarias, hamburguerias gourmet, steak houses, gastrô bares e cafés/docerias.

Segundo a organização, o projeto oferece aos participantes ações de divulgação em diferentes plataformas, incluindo redes sociais, site oficial, imprensa, rádio, televisão, revistas, outdoors, painéis de LED e eventos presenciais.

“O evento Experiência Gastronômica é um movimento que fortalece marcas, gera visibilidade para os estabelecimentos e movimenta diferentes setores da economia local. Mais do que promover pratos, queremos promover histórias, experiências e conexões”, destaca Mariana de Paula, gestora de eventos que coordena a organização.