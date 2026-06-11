Evento em Rio Preto reúne torcida, shows e open bar durante jogos do Brasil na Copa

A cada quatro anos, a Copa do Mundo transforma a rotina dos brasileiros. Horários mudam, compromissos são reorganizados e ruas, bares e casas se tornam pontos de encontro para acompanhar a Seleção. Em Rio Preto, a proposta do Bora Brasil é ampliar essa experiência coletiva e transformar os dias de jogo em uma programação que combina futebol, música e entretenimento.

O evento será realizado no Sítio São João durante os primeiros compromissos do Brasil no Mundial e reunirá transmissão das partidas em telões, ambientação temática, setores diferenciados e apresentações musicais após os jogos. A iniciativa é uma realização das agências Meeting Fun, FAN, EXC Business e do produtor Theophilo Ribeiro, que atuam na organização de festivais e eventos de entretenimento.

A estreia acontece neste sábado, 13, quando o Brasil enfrenta Marrocos. Os portões serão abertos às 16h e, após a partida, o público poderá acompanhar o show do grupo Jeito Moleque, um dos nomes mais conhecidos do pagode nacional.

A segunda edição está programada para sexta-feira, 19, durante o confronto entre Brasil e Haiti. Depois do apito final, a atração será o grupo Inimigos da HP, que sobe ao palco com repertório marcado por sucessos populares do gênero.

A estrutura foi planejada para atender diferentes perfis de público. O setor Gramado Open contará com open bar de cerveja, água e refrigerante, enquanto o Gramado Premium oferecerá vista privilegiada, banheiros exclusivos e serviço de garçons.

Também haverá opções de bistrôs para grupos de quatro pessoas e camarotes com capacidade para até 12 convidados, voltados a grupos de amigos, famílias e empresas que buscam maior comodidade durante os jogos.

Inspirado em eventos temáticos realizados em períodos de Copa do Mundo em diferentes países, o Bora Brasil aposta na combinação entre a paixão pelo futebol e o ambiente festivo que costuma acompanhar as partidas da Seleção. A expectativa dos organizadores é transformar cada jogo do Brasil em um momento de celebração coletiva, reunindo torcida, música e convivência em um mesmo espaço.

Os ingressos já estão à venda no site oficial do evento. Informações adicionais podem ser acompanhadas pelos perfis dos organizadores nas redes sociais.