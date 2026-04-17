Evento de degustação reúne vinhos e queijos no Iguatemi Rio Preto

Entre uma taça e outra, o tempo desacelera — ou ao menos tenta. É nessa promessa, meio implícita, que o Shopping Iguatemi Rio Preto recebe, de terça, 22, a sexta, 25, a 17ª edição do “Na Trilha do Vinho”, evento que transforma o consumo em percurso e a degustação em experiência guiada pelo próprio visitante.

A dinâmica é direta: circular, escolher, provar. Em um mesmo ambiente, rótulos nacionais e internacionais dividem espaço com produtores de queijos artesanais, reunidos também no “Na Trilha do Queijo”. Ao redor, charcutarias, azeites, geleias e chocolates ampliam as possibilidades de combinação — e também o tempo de permanência.

Mais do que um evento pontual, a proposta aposta na ideia de permanência e convivência dentro do shopping, tendência que vem sendo explorada por empreendimentos do setor. “É um prazer receber o Na Trilha do Vinho pela 2ª vez consecutiva no Iguatemi São José do Rio Preto. O evento, que propõe uma experiência de descoberta sofisticada e memorável, se conecta de forma genuína ao nosso propósito de criar momentos que encantam e incentivam o público a vivenciar o shopping de maneira mais completa, valorizando a convivência e o tempo de permanência”, afirma Jorge Fernandes, gerente geral do empreendimento.

Na prática, o ingresso dá acesso livre às degustações ao longo da sessão, sem cobrança adicional por produto. A experiência inclui ainda uma taça de cristal de 580 ml e hidratação disponível durante todo o período — um detalhe que a organização destaca como incentivo ao consumo responsável.

As sessões acontecem em horários variados ao longo dos quatro dias, com vagas limitadas. Os ingressos custam a partir de R$ 120 e são vendidos online.

No fim, a trilha proposta não é exatamente sobre chegar a algum destino — mas sobre o percurso entre uma taça e outra, ainda que dentro de um roteiro bem delimitado.

Serviço

A 17ª edição da “Trilha do Vinho” acontece no Iguatemi Rio Preto a partir da terça, 22, até a sexta, 25.

Horários

Quarta, 22, e quinta, 23: das 16h às 19h e das 20h às 23h

Sexta, 24: das 16h às 19h e das 20h às 23h

Sábado, 25: das 14h às 16h, das 17h às 19h e das 20h às 22h

Ingressos a partir de R$ 120