Evento beneficente reúne gastronomia e lazer para toda a família em Rio Preto

O aroma dos espetinhos, dos pastéis e do milho verde cozido promete tomar conta da noite deste sábado, 11, em Rio Preto, durante a Festa da Família, evento beneficente promovido pela Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana, liderada pelo pastor Afonso Martins.

Voltada ao público de todas as idades, a programação reúne gastronomia, espaço para as crianças e um propósito solidário: arrecadar recursos para a manutenção das obras sociais desenvolvidas pela comunidade.

A festa começa às 19h, na sede da igreja, localizada na avenida Fausto Sucena Rasga, 1.023, no Jardim Vetorazzo, próxima da escola Galante Nora.

Entre as opções gastronômicas estarão vaca-atolada, pastéis, espetos, lanches na chapa, doces e milho verde, todos vendidos a preços populares. As crianças também contarão com brinquedos durante o evento.