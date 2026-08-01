Espetáculo aborda a violência contra a mulher na campanha Agosto Lilás

O teatro pode emocionar, provocar reflexões e, em alguns casos, transformar vidas. É com essa proposta que o espetáculo “Nunca é Tarde!” volta aos palcos durante a campanha Agosto Lilás, levando ao público uma história sobre violência doméstica e feminicídio que, ao longo de sua trajetória, ultrapassou os limites da ficção para estimular mulheres a romperem o silêncio e denunciarem seus agressores.

A montagem será apresentada no dia 19 de agosto, em Itajobi, no dia 20, em Mendonça, e no dia 27, em Icém. As apresentações integram as ações da campanha Agosto Lilás, voltada à conscientização e ao enfrentamento da violência contra a mulher.

Escrita por Patrícia Padilla e dirigida por Leandro Aveiro, a peça estreou em março de 2020 e já passou por cidades como Bálsamo, Borborema, Florínea, Gastão Vidigal, João Ramalho, Mirassol, Nova Aliança, Nova Castilho, Nova Granada, Nova Luzitânia, Paulo de Faria, São José do Rio Preto — em parceria com a ONG Maria na Comunidade — e Carneirinho (MG).

Segundo a produção, um dos resultados mais marcantes da circulação foi a reação do público. Em diferentes apresentações, mulheres que viviam situações de violência doméstica relataram ter encontrado coragem para buscar ajuda e formalizar denúncias após assistirem ao espetáculo.

A narrativa acompanha duas mulheres de classes sociais distintas que descobrem compartilhar uma realidade semelhante. De um lado está uma advogada bem-sucedida; do outro, sua secretária do lar, com poucos recursos financeiros, mas vasta experiência de vida. Ambas são vítimas de violência doméstica e mantêm esse sofrimento escondido até que passam a compartilhar seus medos, angústias e experiências, construindo uma relação de acolhimento e apoio mútuo.

Ao colocar em cena histórias que refletem situações vividas por milhares de brasileiras, o espetáculo propõe uma reflexão sobre o ciclo da violência, os mecanismos de controle impostos às vítimas e a importância das redes de apoio para romper esse cenário.

O elenco reúne Rose Chicória, Anderson Niels e Nilza Yara. A produção é da Livre Produções, que mantém agenda aberta para novas apresentações em municípios paulistas e de outros estados.