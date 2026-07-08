Espaço Fábrica de Sonhos promove programação especial nas férias de julho

As férias escolares costumam ampliar a busca das famílias por atividades capazes de reunir entretenimento e aprendizado. Em Rio Preto, o Espaço Fábrica de Sonhos preparou uma programação que aposta justamente nessa combinação, com contação de histórias inspiradas no folclore brasileiro, visita aos bastidores do teatro e um bazar que reúne figurinos, cenários e peças produzidas por artistas locais.

Entre os dias 15 e 17 de julho, sempre às 15h, o espaço recebe a atividade "Férias com o Baú de Histórias", que nesta edição tem como tema "Mitos e Lendas do Folclore Brasileiro". O público acompanhará as histórias do Saci-Pererê e do Lobisomem, apresentadas pelos artistas Drica Sanches e Guido Caratori.

A proposta é transformar a contação de histórias em uma experiência interativa, com música, sonoplastia e participação da plateia. Após a apresentação, crianças e adultos ainda poderão conhecer os bastidores do espaço em uma visita ao camarim.

Além das apresentações, o Espaço Fábrica de Sonhos realiza, até 15 de julho, o tradicional Bazar da Fábrica. Aberto de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, o evento reúne figurinos, adereços, objetos cenográficos, equipamentos técnicos e peças produzidas por artistas locais. A iniciativa busca incentivar a economia circular e ampliar o acesso a materiais que fazem parte da trajetória da companhia teatral.

Para a atriz e diretora da Cia. Fábrica de Sonhos, Drica Sanches, a programação foi pensada para aproximar o público do universo das artes cênicas durante o período de férias.

"Durante as férias é importante criarmos memórias em família. Preparamos atividades que despertam a imaginação, aproximam o público do universo do teatro e mostram que a cultura pode ser vivida de forma leve, divertida e acessível para todas as idades", disse ela.

O Espaço Fábrica de Sonhos está localizado na Rua Frederico Navarro da Cruz, 37, na Vila Ercília. As reservas para a atividade "Férias com o Baú de Histórias" podem ser feitas pelo telefone (17) 99167-4300.