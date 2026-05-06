Esfiharia inaugura drive-thru em Rio Preto e doa lucro do primeiro dia

A esfirra sai quente, quase sem espera, direto para a mão de quem passa — ou melhor, de quem nem precisa sair do carro. É nessa lógica de rapidez, mas sem abrir mão do sabor, que a Esfiharia Mestre Cuca inaugura, na próxima terça-feira, dia 12, uma nova unidade em Rio Preto, apostando pela primeira vez no formato drive-thru.

Localizada na Avenida Silvio Dela Roveri, no Jardim Yolanda, a loja nasce já alinhada a um comportamento cada vez mais comum: o consumo ágil, especialmente à noite e nos fins de semana. A proposta é simples e ambiciosa ao mesmo tempo — manter a identidade do produto enquanto encurta o tempo entre o pedido e a primeira mordida.

Mas a inauguração não se limita ao balcão — ou à janela do carro. No dia da abertura, 22 jovens participam da rotina da loja em uma ação em parceria com o Instituto EJN. Eles vão atuar no apoio ao atendimento e nos bastidores, acompanhados pela equipe, em uma espécie de imersão prática no funcionamento de um negócio de alimentação.

A experiência tem um desdobramento direto: todo o lucro obtido no primeiro dia será destinado ao instituto, que trabalha com ações de desenvolvimento e formação de jovens.

Segundo o proprietário Rafael Otávio, a proposta vai além de abrir mais uma unidade. “A ideia foi abrir a loja de um jeito diferente, trazendo esses jovens para dentro da operação e mostrando como funciona o dia a dia. É uma forma de gerar impacto real já no primeiro dia”, afirma.

A operação começa com sete funcionários e deve ganhar corpo nas semanas seguintes, chegando a 12 colaboradores conforme a demanda. A expectativa é de um faturamento mensal em torno de R$ 300 mil, refletindo não só o fluxo esperado, mas também o movimento de expansão da marca na região.

A nova loja também faz parte de um plano mais amplo. A marca avança na estruturação do modelo de franquias e já prepara a abertura de uma unidade em Mirassol. A estratégia combina crescimento próprio com padronização, mirando a replicação do negócio em outras cidades da região.