Escola de dança leva canções de Gilberto Gil para o palco em mostra pedagógica

A música de Gilberto Gil atravessa gerações há décadas, costurando poesia, identidade brasileira e reflexões sobre o tempo, o amor e a liberdade. Agora, esse universo ganha novos movimentos no palco por meio da tradicional Mostra Interna da Carol Ronsó Escola de Dança, que neste ano escolheu a obra do artista baiano como inspiração para o espetáculo apresentado no dia 26 de junho. A apresentação será realizada no estacionamento da escola, localizada na Avenida Vera Cruz, 807, Parque Estoril. Os ingressos já estão esgotados.

A proposta reúne alunos de diferentes idades e modalidades em coreografias construídas a partir de canções que marcaram a trajetória de Gil, entre elas "Drão", "Palco", "Estrela", "Vamos Fugir", "Super-Homem", "Aquele Abraço", "Esotérico", "Sol de Maria" e "Aquarela do Brasil". Mais do que traduzir músicas em movimentos, o espetáculo busca aproximar os estudantes de um dos repertórios mais ricos da cultura brasileira.

A escolha do tema dialoga diretamente com a proposta pedagógica da escola, que entende a dança como uma ferramenta de formação humana, cultural e social. Nesse contexto, a mostra funciona como um espaço de experimentação artística, onde os alunos vivenciam processos criativos, desenvolvem interpretação cênica e ampliam seu contato com diferentes manifestações culturais.

A atividade integra o calendário pedagógico anual da instituição e é considerada uma etapa importante na formação dos estudantes. Além da experiência de palco, a mostra busca estimular a sensibilidade artística e a construção de repertório cultural por meio do contato com obras que ocupam lugar de destaque na música brasileira.

Segundo Caroline Ronsó, diretora artística do espetáculo, a iniciativa reforça o compromisso da escola com uma formação que vai além dos aspectos técnicos da dança.

“Acreditamos que a arte tem o poder de formar pessoas mais sensíveis, conscientes e conectadas com o mundo ao seu redor. Nossa missão é contribuir para a formação de alunos para além da excelência em periodização de treinamento físico na dança, mas também cidadãos com olhar crítico, repertório cultural ampliado e capacidade de apreciar, compreender e transformar a realidade por meio da arte”, afirma.

Ao transformar canções consagradas em linguagem corporal, a mostra propõe um encontro entre música e movimento, oferecendo ao público uma leitura sensível da obra de Gilberto Gil e, ao mesmo tempo, um retrato do processo formativo vivido pelos alunos ao longo do ano.