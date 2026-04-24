Encontro criativo Verve.Co destaca produção autoral e economia criativa em Rio Preto

Vitalidade, entusiasmo e vivacidade — conceitos associados à palavra francesa verve — orientam a proposta da Verve.Co, encontro criativo que chega à quinta edição neste fim de semana, em Rio Preto, reunindo artistas, marcas autorais e público interessado em produção independente.

O evento será realizado no sábado, 25, e domingo, 26, no Espaço de Eventos anexo ao restaurante Cultura Del Grano, localizado na rua Antônio de Godoy, 4163, Redentora. Ao todo, mais de 20 expositores participam da edição, com trabalhos que vão de design e decoração a gastronomia e bem-estar. No sábado, o horário é das 13h às 20h; no domingo, das 13h às 18h. A entrada é gratuita.

Idealizada por Myrna Garcetti e Lilian Catharino, a iniciativa surgiu com a proposta de aproximar criadores e consumidores em um ambiente colaborativo. A curadoria, segundo as organizadoras, busca destacar produções com identidade própria e incentivar a circulação de trabalhos autorais na cidade.

“A Verve.Co carrega essa energia de entusiasmo criativo. Pensamos em cada detalhe para que o público tenha uma experiência única, desde os produtos até a ambientação”, destacam. Elas também apontam uma mudança no comportamento do público. “O público tem buscado sair do óbvio, inovar nos ambientes com criatividade, valorizar o que é nosso e consumir de forma mais consciente, abrindo espaço para o autoral.”

O nome do projeto sintetiza a proposta: enquanto “verve” remete à criatividade e ao vigor, o “.co” faz referência à colaboração, princípio que orienta o encontro entre artistas e marcas.

Além da exposição de produtos, a programação inclui música e opções gastronômicas. A edição também traz sugestões voltadas ao Dia das Mães, com peças autorais que incluem itens de decoração, arte e produtos voltados ao bem-estar.

Desde a primeira edição, realizada em 2025, o evento vem ampliando o público e se consolidando como espaço de visibilidade para criadores independentes, em um movimento alinhado ao fortalecimento da economia criativa regional.

Participam desta edição nomes como Almma Home Decor, Ana Lu Criações, Atelier Mantáh tramados especiais, Alpendre Home Decor, Armazém Antiguidades, Bia Almeida Atelier, Duo. Design e Decor, FR Confeitaria, Hipólito Mobília e Soluções, Irany Lima massagem & bem estar, Koke da Me Ateliê Botânico, Maitane Mathias vestidos naturais contemporâneos, Mayara Leão joias de autor, Melissa Leonardi Ateliê de Cerâmica, Mom Candles, Nanda Cury joias, Norma Villar galeria e escola de arte, Purité Casa mesa posta, Queijaria do Chico, Retrobel arte brasileira, Too Cool to be New e Yoga dos sentidos.