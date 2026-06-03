Empório do Caboclo, de Mirassol, é tricampeão do Comida di Buteco

O bar Empório do Caboclo, de Mirassol (SP), é o campeão do Comida di Buteco 2026. A premiação foi divulgada na noite desta terça-feira em Rio Preto. Em segundo lugar ficou o Bar do Cidinho, com o petisco Escarolina, e, em terceiro lugar, o Fino Sabor, com Porketinha de Buteco.

Após conquistar o paladar de jurados e do público nas edições 2024 e 2025 do concurso no circuito regional, o Empório do Caboclo, de Vladison Leandro Carnevale, conhecido como Carroça, e Adalgisa Flavio Silva, volta a vencer o Comida di Buteco.

Nesta edição, com o tema “vegetais”, o bar seguiu à risca a ideia do concurso, deixou a carne de lado e apresentou o petisco Partiu de Matula.

A trouxinha de massa de farinha feita com rúcula e recheada com alho-poró, espinafre, palmito, cebola roxa, tomate, azeitona e catupiry, acompanhada de molho chimichurri com receita secreta da casa, agradou o público e os jurados.

“Mesmo sendo conhecidos pelos pratos com carne, quisemos trazer algo diferente para o concurso. É uma receita que valoriza ingredientes que a gente gosta muito de trabalhar e que representa bem a criatividade da nossa cozinha”, afirma Adalgisa Flavio Silva.

Fundado em 2021, durante a pandemia, o bar nasceu de forma simples e familiar. Os proprietários Carroça e Adalgisa decidiram manter o contato com os antigos clientes da feira onde trabalhavam, criando um espaço para vender porções de carne suína.

Hoje, o Empório do Caboclo conta com 50 mesas, música ao vivo, e o atendimento é feito por toda a família — incluindo as duas filhas do casal e a mãe de Vladison, carinhosamente chamada de Vó Cristina. “Tudo começou de forma muito simples, para continuar perto dos clientes que já conheciam o nosso trabalho. A gente nunca imaginou que o bar cresceria tanto e que um dia chegaria a vencer o Comida di Buteco”, conta Carroça.

Bar do Cidinho

O Bar do Cidinho, de Rio Preto, que faturou o concurso nos anos de 2017, 2018, 2019 e 2021, ficou com o vice-campeonato.

Para esta edição, o bar apresentou o petisco Escarolina, uma releitura de uma receita de família. A porção traz bolinhos de batata-doce recheados com costela e escarola, finalizados com queijo maçaricado, acompanhados de molho de pimenta agridoce. Cada porção é servida com oito bolinhos.

“O prato nasceu de uma receita de família que a gente resolveu transformar em petisco para o concurso. A ideia foi manter o sabor caseiro, mas trazer uma apresentação que combinasse com o clima do boteco”, conta Alcides Lazaro dos Santos, o Cidinho, proprietário do bar.

Localizado na Vila Anchieta, o Bar do Cidinho é praticamente uma herança de família. O estabelecimento funciona desde 1963, quando foi fundado pelo pai de Cidinho. Ao longo das décadas, o bar se consolidou como um dos botecos mais tradicionais da cidade, conhecido pelo ambiente simples, acolhedor e pelos petiscos que conquistaram uma clientela fiel.

Fino Sabor

O Fino Sabor, localizado no Distrito Adail Vetorazzo, em Rio Preto, acumula resultados expressivos ao longo de oito anos de participação no Comida di Buteco. O bar foi vice-campeão em 2021 e conquistou o título de melhor buteco do circuito em 2022 e 2023, consolidando-se como um dos principais nomes da competição na região.

Na edição deste ano, o petisco Porketinha de Buteco ficou em terceiro lugar. A porção é preparada com barquinha de massa artesanal recheada com purê de mandioca, ragu de carne de porco, muçarela gratinada e pesto de rúcula.

O prato aposta na combinação de sabores e texturas. A base crocante da massa contrasta com a cremosidade do purê de mandioca, enquanto o ragu suíno traz sabor marcante. O pesto de rúcula finaliza a receita, adicionando frescor e dialogando com o tema de verduras desta edição do concurso. “Em todos esses anos, buscamos evoluir o cardápio e o espaço, sempre pensando na melhor experiência para os nossos clientes. Esse é o ideal que continua nos movendo”, afirma Rodner Roberto Rodrigues, proprietário do bar.