Thiaguinho e Belo se apresentam em Rio Preto

O reencontro com canções que atravessam décadas já tem data e lugar para acontecer. No dia 3 de junho, quarta-feira, véspera de feriado, os cantores Thiaguinho e Belo sobem ao palco do espaço Interior Eventos para o “Samba Premium”, reunindo duas das vozes mais populares do pagode em uma noite que promete mobilizar fãs de diferentes gerações.

Com carreira consolidada, Belo ganhou projeção nacional à frente do grupo Soweto e, em trajetória solo, se manteve como um dos principais nomes do gênero, acumulando sucessos e milhões de reproduções nas plataformas digitais.

“Os fãs podem esperar um dia maravilhoso e uma noite inesquecível. É muito difícil reunir dois artistas desse porte em um mesmo evento, e eles vêm justamente para proporcionar um espetáculo fantástico, com muita emoção, energia e os maiores sucessos de suas carreiras. Será um momento especial para todos os amantes do samba e pagode”, afirma o produtor Marquim Santana.

Já Thiaguinho iniciou a carreira ainda jovem e se tornou conhecido nacionalmente após participar do programa Fama, em 2002. No ano seguinte, passou a integrar o grupo Exaltasamba, onde permaneceu por nove anos antes de seguir carreira solo, em 2012. Desde então, acumula sucessos e também se destaca com o projeto Tardezinha, apontado como a maior roda de samba do mundo.

Segundo Marquim Santana, a expectativa para o evento é uma das maiores dos últimos anos no segmento de pagode em Rio Preto. “Faz tempo que o Thiaguinho não vinha para a cidade, e o Belo, que realizamos em agosto de 2024, agora retorna para esse encontro histórico. Estamos preparando tudo com muito carinho e dedicação para entregar uma experiência inesquecível ao público e fazer um evento que fique marcado na história de Rio Preto e região.”

O produtor também destacou o crescimento de Rio Preto no circuito nacional de grandes eventos e o impacto cultural e econômico que produções desse porte geram para a cidade. “Hoje, Rio Preto e toda a região se tornaram referência no cenário nacional de grandes shows e eventos. Tivemos apresentações importantes nos últimos meses e seguimos mostrando a força do samba e do pagode, que têm um público extremamente apaixonado e presente. Além do entretenimento, um evento desse tamanho movimenta a economia local e fortalece ainda mais o nome da cidade no cenário das grandes produções.”

Marquim ainda adiantou que, durante o Samba Premium, um grande nome da música nacional deverá ser anunciado como futura atração em Rio Preto.

Segundo a organização, a estrutura do evento está sendo preparada para oferecer conforto, segurança e uma experiência completa ao público. “Produzir um evento desse porte sempre traz grandes desafios, principalmente pela dimensão da estrutura e pela responsabilidade de entregar tudo com qualidade, conforto e segurança. São muitos detalhes envolvidos, desde logística, montagem e operação até o cuidado com cada setor do evento. Mas nossa equipe vem trabalhando intensamente para que tudo aconteça da melhor forma possível e para que o público viva uma experiência inesquecível”, finaliza Marquim Santana.

Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 80, com opções nos setores VIP, Front Stage, Bistrô e Lounge. As vendas acontecem por meio do site Central dos Eventos.

Estagiária sob supervisão de Salomão Boaventura