Diego & Arnaldo lançam primeira faixa do projeto gravado em Rio Preto

A dupla Diego & Arnaldo lança nesta quinta-feira, 6, às 21h, a música "Patrão", primeira faixa inédita do projeto NATORA Vol. 03, gravado na Plaza de España, em Rio Preto. A canção conta com a participação da cantora Mariana Fagundes e chega às plataformas digitais acompanhada de um clipe exclusivo no YouTube.

Gravado diante de cerca de 25 mil pessoas, o audiovisual reúne músicas inéditas e releituras de clássicos da música sertaneja e da MPB. Além de Mariana Fagundes, o projeto também conta com participações de Fernando & Sorocaba, Kleo Dibah & Rafael e Munhoz & Mariano.

Segundo a dupla, a escolha de "Patrão" para abrir a sequência de lançamentos representa a proposta do NATORA, marcada por encontros musicais e pela energia das apresentações ao vivo. "A gente acredita muito nessa música e fizemos questão de que ela fosse o primeiro lançamento da gravação realizada em Rio Preto. Dividir esse palco com a Mariana Fagundes foi especial demais, ela trouxe uma energia incrível que combinou exatamente com a proposta que a gente queria. Foi uma tarde inesquecível”, afirmam Diego & Arnaldo.

A música estará disponível nas principais plataformas de streaming. O pré-save já pode ser feito por meio do link disponibilizado pela Sony Music.