Danilo & Davi se apresentam nesta sexta, 17, no rodeio de Jaci

O rodeio de Jaci entra no segundo dia nesta sexta-feira, 17, com show da dupla Danilo & Davi, principal atração da noite em uma programação que segue até sábado, 18, com apresentação do DJ Jiraya Uai, provas na arena e entrada solidária.

Para acessar os setores de pista e arquibancada, o público deve doar um quilo de alimento não perecível. As doações serão destinadas ao Centro Comunitário de Jaci, à Associação São Francisco de Assis na Providência de Deus e à Apae de Mirassol.

Na arena, a programação inclui montarias em touros e prova dos três tambores. Participam competidores da Ekip Rozeta, conhecida como Camisa Preta, que enfrentam animais das companhias Paulo Emilio, Guto Paglione, João Eduardo e DF. As narrações ficam por conta de Umberto Junior, Della Morena e Cristiano Oliveira.

Organizado pelo Centro Comunitário Clube dos 10, o evento também oferece camarotes com valores entre R$ 140 e R$ 160 por dia, com ingressos vendidos nas bilheterias.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 99643-8462.