Curso gratuito de design de objetos com madeira e metal tem inscrições abertas em Rio Preto

O projeto Oficina dos Sonhos abriu inscrições para o novo curso gratuito de Design de objetos com Madeira e Metal, pela primeira vez, em Rio Preto (SP). O curso propõe uma experiência formativa prática e criativa, centrada no desenvolvimento de peças autorais que integram tanto técnicas de marcenaria, quanto de soldagem.

As aulas são oferecidas para jovens e adultos a partir de 18 anos, com interesse pela criação manual, combinando o uso de ferramentas e materiais diversos com a valorização da expressão individual por meio do design de objetos. Os estudantes receberão todo o material necessário para o curso , incluindo uniforme e equipamentos.

A formação percorre desde o reconhecimento de materiais e equipamentos até a realização de um projeto final, promovendo uma vivência completa de construção com madeira e metal.

Com 196 horas de carga horária, o curso é 100% gratuito e segue com inscrições abertas até o dia 28 de julho, com vagas limitadas.

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A iniciativa conta com o patrocínio do Instituto Rumo e da Rumo, e é realizada pelo Instituto São Paulo de Arte e Cultura e pelo Ministério da Cultura por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. A ação conta ainda com o apoio da Prefeitura Municipal e Secretaria de Cultura de São José do Rio Preto, em parceria com o Instituto Valquírias.

Informações: Instituto Rumo