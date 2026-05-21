Cia. Apocalíptica oferece formação teatral e montagem de espetáculo em Rio Preto

A busca por novos corpos, vozes e histórias para o palco volta a movimentar a cena cultural de Rio Preto. A Cia. Apocalíptica abre a partir desta segunda-feira, 25, até a sexta-feira, 29 de maio, as inscrições para a “Incubadora Teatral”, curso gratuito voltado à formação de atores e atrizes a partir de 16 anos. Com duração de seis meses, a proposta une prática artística, experimentação cênica e processos de criação coletiva até a montagem de um espetáculo de encerramento.

Realizada por meio do projeto “Apocalíptica 3x4”, contemplado pela Lei Nelson Seixas, a formação disponibiliza 20 vagas e terá encontros semanais às segundas-feiras, das 19h às 22h. Durante o percurso, os participantes irão trabalhar jogos teatrais, preparação vocal e corporal, música e construção de cena.

As aulas serão ministradas pelos integrantes da companhia David Balt, Fernanda Missiaggia, Mayara Martinelli, Tiago Cardial e Xico Mendes. A direção da montagem final ficará a cargo de Lawrence Garcia, diretor da Cia. Apocalíptica.

Mais do que um curso técnico, a incubadora também surge como um espaço de aproximação entre a companhia e artistas interessados em desenvolver trajetória contínua nas artes cênicas. A iniciativa nasce em um momento de expansão das atividades da Apocalíptica, que recentemente inaugurou nova sede e vem fortalecendo ações ligadas à acessibilidade cultural.

“Atualmente, a companhia também desenvolve ações ligadas à acessibilidade cultural, ampliando o debate sobre inclusão e permanência dentro das artes cênicas”, informa a organização.

O projeto “Apocalíptica 3x4” prevê ainda, ao longo do ano, oficinas artísticas, atividades voltadas à acessibilidade, apresentações do repertório da companhia, shows autorais, gravações de audiolivros e criação de audiodramas.

“Desde a inauguração desta nossa nova sede, temos recebido pedidos constantes para a abertura de um curso de teatro. Com a contemplação na Lei Nelson Seixas,. isso foi possível e estamos animados para que os alunos possam, ao final do curso, integrar o elenco da companhia”, destaca Lawrence Garcia, diretor da Cia. Apocalíptica.

As inscrições devem ser feitas por meio do link disponível na bio do perfil da companhia no Instagram @_cenica.