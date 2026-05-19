Congresso de educação em Votuporanga terá palestras de Leo Chaves e Monja Coen

A educação como espaço de vínculo, escuta e construção humana estará no centro dos debates da 11ª edição do Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista (Cienp), que será realizado nos dias 22 e 23 de julho de 2026, na Cidade Universitária da Unifev, em Votuporanga. Entre os primeiros nomes confirmados para a programação estão o cantor, compositor e palestrante Leo Chaves e a Monja Coen.

Com o tema “Infância, Vínculos e Aprendizagem”, o congresso pretende reunir especialistas, educadores, gestores e profissionais da área em torno de reflexões sobre o desenvolvimento humano e os desafios contemporâneos da educação. A proposta é discutir não apenas o ensino formal, mas também as relações afetivas e sociais que atravessam o processo de aprendizagem.

Conhecido nacionalmente pela trajetória na dupla Victor & Leo, Leo Chaves vem atuando também como palestrante em encontros corporativos e educacionais, abordando temas ligados à liderança, propósito, inteligência emocional e desenvolvimento pessoal.

Já Monja Coen, autora de mais de 30 livros, é uma das principais referências brasileiras em debates sobre cultura de paz, convivência e desenvolvimento humano. No congresso, sua participação deve ampliar as discussões sobre vínculos afetivos e escuta no ambiente escolar, especialmente nas relações entre professores, alunos e famílias.

Segundo a secretária municipal da Educação de Votuporanga e coordenadora executiva do Arranjo de Desenvolvimento da Educação (ADE Noroeste Paulista), Silvia Letícia, a proposta do evento é ampliar o olhar sobre a educação e seus impactos na formação humana.

“Falar sobre infância, vínculos e aprendizagem é falar sobre relações humanas. O Cienp chega à sua 11ª edição promovendo reflexões fundamentais para o presente e o futuro da educação, reunindo profissionais, pesquisadores e especialistas que contribuem diretamente para uma prática mais humana, acolhedora e transformadora”, destaca Silvia.

Além das palestras, a programação contará com oficinas, minicursos, espaço de expositores, praça de alimentação e lançamentos voltados à área educacional. O evento vem se consolidando como um dos principais encontros de educação do interior paulista.

A realização do congresso é do ADE Noroeste Paulista, Associação dos Municípios da Araraquarense (AMA), Consórcio Intermunicipal do Noroeste Paulista (CINORP), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP/Câmpus Votuporanga) e Unifev.

Mais informações podem ser consultadas no site oficial do evento.