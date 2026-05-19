Comece hoje pagando a partir de R$5/mês no plano mensal
EDUCAÇÃO E AFETO

Congresso de educação em Votuporanga terá palestras de Leo Chaves e Monja Coen

Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista será realizado em julho, na Unifev, com programação voltada ao desenvolvimento humano e às relações na aprendizagem

por Salomão Boaventura
Publicado há 59 minutosAtualizado há 59 minutos
Fonte preferida no Google
Monja Coen está entre os convidados da 11ª edição do congresso educacional realizado no interior paulista (Divulgação)
Galeria
Monja Coen está entre os convidados da 11ª edição do congresso educacional realizado no interior paulista (Divulgação)
Ouvir matéria

A educação como espaço de vínculo, escuta e construção humana estará no centro dos debates da 11ª edição do Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista (Cienp), que será realizado nos dias 22 e 23 de julho de 2026, na Cidade Universitária da Unifev, em Votuporanga. Entre os primeiros nomes confirmados para a programação estão o cantor, compositor e palestrante Leo Chaves e a Monja Coen.

Com o tema “Infância, Vínculos e Aprendizagem”, o congresso pretende reunir especialistas, educadores, gestores e profissionais da área em torno de reflexões sobre o desenvolvimento humano e os desafios contemporâneos da educação. A proposta é discutir não apenas o ensino formal, mas também as relações afetivas e sociais que atravessam o processo de aprendizagem.

Conhecido nacionalmente pela trajetória na dupla Victor & Leo, Leo Chaves vem atuando também como palestrante em encontros corporativos e educacionais, abordando temas ligados à liderança, propósito, inteligência emocional e desenvolvimento pessoal.

Já Monja Coen, autora de mais de 30 livros, é uma das principais referências brasileiras em debates sobre cultura de paz, convivência e desenvolvimento humano. No congresso, sua participação deve ampliar as discussões sobre vínculos afetivos e escuta no ambiente escolar, especialmente nas relações entre professores, alunos e famílias.

Segundo a secretária municipal da Educação de Votuporanga e coordenadora executiva do Arranjo de Desenvolvimento da Educação (ADE Noroeste Paulista), Silvia Letícia, a proposta do evento é ampliar o olhar sobre a educação e seus impactos na formação humana.

“Falar sobre infância, vínculos e aprendizagem é falar sobre relações humanas. O Cienp chega à sua 11ª edição promovendo reflexões fundamentais para o presente e o futuro da educação, reunindo profissionais, pesquisadores e especialistas que contribuem diretamente para uma prática mais humana, acolhedora e transformadora”, destaca Silvia.

Além das palestras, a programação contará com oficinas, minicursos, espaço de expositores, praça de alimentação e lançamentos voltados à área educacional. O evento vem se consolidando como um dos principais encontros de educação do interior paulista.

A realização do congresso é do ADE Noroeste Paulista, Associação dos Municípios da Araraquarense (AMA), Consórcio Intermunicipal do Noroeste Paulista (CINORP), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP/Câmpus Votuporanga) e Unifev.

Mais informações podem ser consultadas no site oficial do evento.