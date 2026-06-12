Clássicos do Coldplay serão apresentados em show gratuito no Sesi Rio Preto

Os fãs do Coldplay terão a oportunidade de revisitar mais de duas décadas de sucessos da banda britânica neste domingo, 14, em Rio Preto. O Centro Cultural Sesi recebe, às 19h, o espetáculo "Viva La Vida Coldplay Tribute Brazil", produção que já passou por diversas regiões do País e também realizou apresentações internacionais, recriando no palco alguns dos momentos mais marcantes da trajetória do grupo liderado por Chris Martin.

O repertório reúne músicas que acompanharam diferentes fases da carreira do Coldplay, desde os primeiros trabalhos lançados no início dos anos 2000 até os sucessos mais recentes. Entre as canções previstas estão "Yellow", "Clocks", "Viva La Vida", "Fix You", "The Scientist", "Higher Power" e "A Sky Full of Stars".

Os ingressos são gratuitos e podem ser reservados pela plataforma Meu Sesi, disponível no site do Sesi Rio Preto. Cada pessoa pode retirar até dois convites. A classificação é livre.

Inspirado na apresentação realizada durante a passagem da turnê Music of the Spheres pelo Brasil, o espetáculo busca reproduzir a atmosfera dos shows da banda inglesa. A abertura acontece ao som do tema do filme "E.T. O Extraterrestre", seguido por uma sequência de músicas que marcaram a trajetória do grupo e conquistaram fãs ao redor do mundo.

A apresentação será realizada no Centro Cultural Sesi Rio Preto, localizado na avenida Duque de Caxias, 4656, na Vila Elvira. O acesso do público ocorrerá pela portaria da escola.