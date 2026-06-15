CineMaterna promove sessão adaptada para famílias com bebês no Plaza Avenida

Pais, mães e cuidadores que sentem falta de frequentar salas de cinema após a chegada dos filhos terão uma nova oportunidade nesta terça-feira, 16. O CineMaterna realiza mais uma sessão especial no Cinépolis do Plaza Avenida Shopping, em Rio Preto, com a exibição do filme "Michael", em um ambiente adaptado para receber famílias com bebês de até 18 meses.

A sessão está marcada para as 14h e foi planejada para conciliar o lazer dos adultos com o conforto das crianças pequenas. Embora o foco seja o público com bebês, acompanhantes e crianças acima de 18 meses também podem participar.

Para tornar a experiência mais acolhedora, a sala recebe uma série de adaptações. Entre elas estão iluminação parcial durante a exibição, volume reduzido, temperatura do ar-condicionado mais amena, trocadores equipados dentro do cinema e estacionamento reservado para carrinhos de bebê. Também haverá um espaço com tapete em EVA e brinquedos para crianças que já conseguem sentar ou engatinhar.

Outro diferencial do projeto é a presença de voluntárias do CineMaterna, responsáveis por recepcionar as famílias e auxiliar durante toda a sessão. Após o filme, os participantes são convidados para um bate-papo em um espaço próximo ao cinema, incentivando a troca de experiências entre pais, mães e cuidadores.

Criado em São Paulo, em 2008, o CineMaterna surgiu da iniciativa de mães que buscavam alternativas para continuar frequentando o cinema após o nascimento dos filhos. A proposta se consolidou como uma rede de acolhimento voltada à parentalidade, combinando entretenimento e convivência social.

Atualmente, o projeto está presente em 47 cidades de 16 estados brasileiros. Em 17 anos de atuação, já realizou mais de 12 mil sessões e reuniu mais de 255 mil famílias em todo o País.

Ingressos

As dez primeiras famílias com bebês de até 18 meses receberão ingresso cortesia. O benefício é válido para um responsável por bebê e está sujeito à disponibilidade. Crianças de até 2 anos têm entrada gratuita.

Após o término das cortesias, os ingressos poderão ser adquiridos normalmente na bilheteria da Cinépolis ou nos totens de autoatendimento do cinema, conforme os valores praticados pela rede.