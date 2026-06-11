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NOVA CASA, NOVOS CAMINHOS

Cia Arte das Águas inaugura nova sede com mostra gratuita de espetáculos em Ibirá

Programação reúne espetáculos inspirados na cultura do interior paulista, debates sobre diversidade e saúde mental e atividades abertas ao público

por Salomão Boaventura
Publicado em 11/06/2026 às 13:45Atualizado em 11/06/2026 às 13:45
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“O Menino Coruja”, abre a programação da mostra teatral da Cia Arte das Águas na segunda-feira, 15, às 14h (Estevam Colar/Divulgação)
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“O Menino Coruja”, abre a programação da mostra teatral da Cia Arte das Águas na segunda-feira, 15, às 14h (Estevam Colar/Divulgação)
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A conquista de uma sede própria marca um novo capítulo na trajetória da Cia Arte das Águas, em Ibirá. Para celebrar a abertura oficial do espaço, o grupo preparou uma programação gratuita que reúne teatro, palestras, cinema e rodas de conversa ao longo de junho. O destaque é uma mostra de repertório com seis apresentações de espetáculos inspirados na cultura do interior paulista, a partir da segunda-feira, 15, até a sexta-feira, 19, além de atividades voltadas à reflexão sobre diversidade, acessibilidade, saúde mental e direitos humanos.

A inauguração oficial da nova sede será realizada nesta sexta-feira, 12, às 19h30, localizada na rua Alfio Antônio Rosseto, 1843, no Jardim Bella Vista 1. O espaço passa a concentrar as ações desenvolvidas pela companhia e amplia a estrutura disponível para artistas, alunos e público.

As atividades integram o projeto Arteiros Glow Up, que dá continuidade ao trabalho de formação artística e difusão cultural realizado pela companhia. A edição de 2026 está em andamento desde março, com ações em escolas da rede municipal e no Centro de Convivência do Idoso (CCI), e segue até agosto.

“Em 2026, o projeto passa por esse ‘glow up’ não apenas no nome e no espaço, mas na profundidade de nossas ações. Queremos dialogar ainda mais com todas as realidades em um ambiente que inspire inovação e respeito”, afirma o ator, músico, diretor e dramaturgo Antonio Bucca, fundador da companhia.

Segundo ele, a nova estrutura foi planejada para ampliar as possibilidades de criação e formação artística. O espaço conta com salas de aula, auditório, equipamentos de som e iluminação, computadores, recursos de projeção, camarim, escritório, sala técnica e banheiros acessíveis.

Repertório que dialoga com o interior

A mostra teatral ocupa a nova sede da companhia entre os dias 15 e 18 com quatro produções que exploram elementos da cultura popular e da identidade do interior paulista.

A programação começa com “O Menino Coruja”, no dia 15, às 14h. O musical sertanejo acompanha a trajetória de um garoto do interior e retrata sua vida familiar e rural.

No dia 16, às 9h30, será apresentada a peça infantil “A Vaca Lelé – Deixe seu Sonho Voar”, protagonizada por uma vaquinha curiosa que sonha em descobrir o mundo para além dos limites do curral.

Já no dia 17, também às 9h30, entra em cena “Sou Caipira, Ibirá, Póra”, espetáculo que celebra a cultura caipira e recupera a história da descoberta das águas termais que tornaram a cidade conhecida na região.

A mostra prossegue no dia 18, às 14h, com “Mazzaropi, Um Certo Sonhador”, homenagem à trajetória do ator e cineasta Amácio Mazzaropi, figura emblemática da cultura popular brasileira.

O encerramento acontece no dia 19, com duas apresentações de “MC Mosquitão e as Mosquitetes” em escolas da rede municipal. De forma lúdica e musical, o espetáculo aborda a prevenção à dengue e a conscientização sobre a doença.

Debates, cinema e reflexões

Além das apresentações teatrais, a programação abre espaço para discussões sobre representatividade, diversidade e saúde mental.

No dia 16, às 19h, a atriz, diretora e produtora cultural Geovanna Leite conduz a palestra “Meu lugar de fala negra - Ampliando referências e combatendo o racismo”.

No dia 17, também às 19h, ocorre o encontro “Lugares de Fala”, com participação de Gaia do Brasil e Murilo Gussi. A atividade inclui a exibição do filme “O Ventre do Traviarcado”, seguida do bate-papo “Diálogo sobre a resistência trans”. Na sequência, Murilo Gussi participa da conversa “Notas pra não desaparecer”, em que aborda questões ligadas à construção da sexualidade e à criação do GAL – Grupo de Apoio à Loucura.

A programação prossegue no dia 22, às 19h, com a palestra “Alerta aos Pais – Depressão e Suicídio”, ministrada pela psicóloga Gisele Peluci.

Já no dia 23, às 19h, Geovanna Leite retorna ao espaço para conduzir a palestra “Meu lugar de fala feminina - A desconstrução do machismo no cotidiano e na educação”.

O ciclo de encontros teve início no dia 9, com a palestra “Meu Lugar de Fala PCD – Diversidade e Acessibilidade”, apresentada por Vanessa Cornélio.

Com a nova sede em funcionamento, a Cia Arte das Águas aposta em ampliar o alcance de suas ações e consolidar o espaço como um ponto de encontro para a produção cultural e o debate de temas contemporâneos em Ibirá e na região.