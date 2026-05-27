Centro Cultural Vasco abre inscrições para espetáculos da Virada Caipira 2026

O Centro Cultural Vasco está com inscrições abertas para companhias, coletivos e grupos interessados em participar da edição 2026 da "Virada Caipira – Um Cavalo de Pau no Sertão". O festival será realizado entre os dias 4 e 12 de julho e vai selecionar espetáculos de teatro e dança para compor a programação oficial do evento.

Segundo a organização, a proposta é fortalecer a circulação artística, valorizar a cultura popular e ampliar o acesso da população às artes cênicas locais e regionais. As inscrições devem ser feitas exclusivamente por formulário online, disponível por meio do QR Code e do link nas redes sociais do Centro Cultural Vasco, até o dia 1º de junho.

O envio da proposta não garante participação automática no festival. Todas as inscrições passarão por análise curatorial da organização, que levará em conta critérios artísticos e a composição da programação. Os grupos selecionados serão divulgados no dia 8 de junho, pelas redes sociais do Vasco.

Ao todo, serão escolhidos 15 espetáculos, entre apresentações de teatro e dança, com cachês que variam entre R$ 3 mil e R$ 4,5 mil.

De acordo com a produção, o festival tem como objetivo “valorizar e divulgar os talentos do território, promovendo artistas locais e regionais, além de fomentar a cultura popular por meio de programação gratuita, acessível e diversa”.

A organização também informou que a seleção será realizada pela curadoria do festival, responsável por avaliar as propostas inscritas e definir os grupos participantes da edição de 2026.

A Virada Caipira acontece entre os dias 4 e 12 de julho de 2026. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (17) 99613-2069.

Estagiária sob supervisão de Salomão Boaventura