Centro Cultural Sesi Rio Preto tem teatro, oficina e contação de histórias gratuitos neste sábado, 9

Neste sábado, 9, o Centro Cultural Sesi Rio Preto oferece ao público experiências que atravessam infância, natureza e teatro em uma programação gratuita.

As atividades começam às 16h, no foyer do Centro Cultural, com a contação de histórias “Meio Ambiente, o que é?”. A proposta mistura música, interação e personagens conduzidos por fantoches para abordar, de maneira lúdica, temas ligados à preservação ambiental. Durante a apresentação, as crianças são convidadas a cantar, dançar e participar ativamente das narrativas, tornando-se também personagens da história.

Na sequência, às 17h, a Sala de Múltiplo Uso recebe a “Oficina Bioacústico - Os sons e as cores da natureza”. A atividade propõe uma experiência sensorial imersiva baseada em estímulos sonoros, visuais e aromáticos, conduzindo os participantes por processos de criação intuitiva. A ideia é transformar percepção e imaginação em expressão artística livre.

Encerrando a programação, às 19h, o Espaço Flamboyant será palco do espetáculo “Por quê?”, da Cia. Cênica. A montagem acompanha quatro personagens idosos que se encontram diariamente em uma praça, ao som do violão do Senhor Coreto, para viver situações marcadas por humor, delicadeza e reflexões sobre a existência.

Inspirada no texto “Sou uma Pergunta”, de Clarice Lispector, a peça aborda temas como solidão, amizade, medo e reinvenção cotidiana, em uma encenação que combina poesia e comicidade.

Os ingressos para todas as atividades são gratuitos e podem ser reservados pelo portal Meu Sesi.