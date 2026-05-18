Centro Cultural Sesi Rio Preto promove feira de troca de livros e atividades culturais no fim de semana

A literatura será o eixo da programação cultural do Centro Cultural Sesi Rio Preto neste fim de semana, com atividades gratuitas que unem leitura, escrita, fotografia e cinema. No sábado, 23, o espaço recebe uma feira de troca de livros, oficina de escrita criativa e um passeio fotográfico pela represa municipal. Já no domingo, 24, o público poderá assistir ao longa nacional “Down Quixote”, adaptação livre do clássico de Miguel de Cervantes com elenco formado exclusivamente por atores com Síndrome de Down.

Sábado

A programação começa às 14h, na Marquise do Centro Cultural, com a “Feira de Troca de Livros”. A proposta é incentivar a circulação de obras entre leitores e dar novos destinos a exemplares já lidos. Para participar, basta levar um livro em bom estado e trocá-lo por outro disponível no evento. As trocas serão equivalentes, um livro por outro.

Não serão aceitos livros didáticos, dicionários, revistas, manuais ou materiais de idiomas. A atividade é gratuita e aberta ao público.

Na sequência, às 15h, será realizada a “Oficina Escrita Criativa: escrevendo Arte e Vida”, na Sala Múltiplo Uso do Centro Cultural. A atividade propõe experiências coletivas de escrita a partir de exercícios práticos, leituras compartilhadas e estímulos visuais.

A proposta é estimular os participantes a transformar memórias, percepções e experiências em narrativas, poemas e textos híbridos. Os ingressos gratuitos devem ser reservados pela plataforma Meu Sesi.

Encerrando a programação de sábado, às 16h30, acontece o “Passeio Poético Fotográfico”, que convida o público a explorar a relação entre literatura, imagem e natureza em um percurso até a represa municipal.

Inspirada por fragmentos literários e provocações poéticas, a atividade propõe uma experiência de observação e registro sensível das paisagens e encontros ao longo do trajeto. O passeio será realizado até 17h30, com vagas gratuitas e limitadas.

Domingo

No domingo, 24, às 16h, o Centro Cultural Sesi Rio Preto exibe gratuitamente o filme nacional “Down Quixote”. Adaptado por Leonardo Cortez a partir de “Dom Quixote de La Mancha”, de Miguel de Cervantes, o longa tem elenco composto exclusivamente por atores com Síndrome de Down.

A história acompanha Diogo, um ator isolado em Tiradentes, Minas Gerais, durante a pandemia, enquanto ensaia uma adaptação teatral da obra clássica. Ao longo da narrativa, os integrantes do grupo teatral assumem múltiplos personagens, enquanto a cidade histórica se transforma em cenário para a imaginação do protagonista.

Com linguagem marcada pela mistura entre teatro e cinema, o filme aposta em uma construção poética e sensorial para revisitar a trajetória do cavaleiro andante criado por Cervantes.

Os ingressos para a sessão são gratuitos e podem ser reservados pela plataforma Meu Sesi, disponível no site do Sesi Rio Preto.