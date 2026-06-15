Centro Cultural Sesi Rio Preto apresenta ‘Irmãos à Italiana’, com entrada gratuita

O impacto da violência política sobre uma família, os medos da infância e a força transformadora dos encontros inesperados são os fios condutores de “Irmãos à Italiana”, filme do diretor italiano Claudio Noce que será exibido nesta quarta-feira, 17, às 19h, no Centro Cultural Sesi Rio Preto.

A sessão integra a Mostra de Cinema Italiano Contemporâneo, que ocupa a programação do espaço ao longo de junho com produções recentes que ajudam a revelar diferentes facetas do cinema europeu.

As sessões são realizadas no foyer do Centro Cultural Sesi Rio Preto, localizado na avenida Duque de Caxias, 4656, sempre às 19h. Os ingressos são gratuitos e podem ser reservados pelo site Meu Sesi.

A trama acompanha Valerio, um menino de dez anos dotado de imaginação fértil, cuja rotina muda radicalmente após testemunhar um atentado contra seu pai, Alfonso, cometido por um grupo terrorista. A partir desse episódio, o medo e a sensação de vulnerabilidade passam a marcar o cotidiano da família.

Em meio às incertezas e aos sentimentos provocados pelo trauma, Valerio conhece Christian, um garoto mais velho, solitário, rebelde e destemido. A amizade construída durante um verão de descobertas torna-se decisiva para ambos, conduzindo a uma história sobre crescimento, afetos e superação.

A exibição faz parte da Mostra de Cinema Italiano Contemporâneo, que reúne quatro filmes representativos da produção cinematográfica italiana recente. A proposta é ampliar o acesso do público brasileiro a obras que raramente chegam ao circuito comercial nacional, oferecendo contato com diferentes narrativas e estilos da cinematografia europeia.