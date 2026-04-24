Centro Cultural Fábrica de Freestyle é inaugurado neste sábado, em Rio Preto

Será inaugurado neste sábado, 25, em Rio Preto, a Fábrica de Freestyle, um centro cultural voltado à promoção da cultura Hip Hop, formação artística e fortalecimento de vínculos sociais entre jovens da cidade. O espaço abre as portas a partir das 15h, na Rua Rubião Júnior, 3207, com programação gratuita e aberta ao público.

A iniciativa nasce a partir da Batalha do Braile, movimento de rua que há anos ocupa espaços públicos com batalhas de rima, promovendo cultura, expressão e pertencimento para a juventude. Agora, com sede própria, o projeto amplia sua atuação e passa a oferecer um ambiente estruturado para atividades formativas, encontros culturais e desenvolvimento criativo. A missão é criar oportunidades para jovens, especialmente das periferias, por meio da arte e da cultura.

“A gente nasceu na rua, ocupando a praça com batalha de rima, muitas vezes sendo desacreditado por parte do poder público e da sociedade. Teve quem não quisesse ver a gente ali, produzindo cultura. Esse espaço hoje é a prova de que a juventude tem potência, tem voz e merece estrutura para se desenvolver”, afirma Abner Felipe Rafael (o BNE), responsável pela iniciativa.

A programação de inauguração inclui visita guiada pelo espaço, apresentação dos educadores, intervenções artísticas e vivências com os participantes das atividades.

O projeto foi viabilizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), reforçando a importância do investimento público em iniciativas culturais de base comunitária.