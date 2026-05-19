Cena eletrônica de Rio Preto recebe mais uma edição da 'Black Party'

A cena eletrônica de Rio Preto se prepara para receber mais uma edição da Black Party, evento que chega à sua oitava edição reunindo música eletrônica, funk e uma proposta imersiva que já se tornou referência entre o público jovem da região. A festa acontece neste sábado, dia 23, a partir das 23h, no Espaço Viva Premium, com 10 horas de open bar, palco 360° e estrutura open air com vista para o lago ao amanhecer.

A expectativa da organização é receber cerca de três mil pessoas nesta edição, com possibilidade de sold out antes mesmo da data do evento.

Criada em 2014, a festa nasceu em um período de forte ascensão da música eletrônica no interior paulista e rapidamente ganhou destaque ao apostar em artistas que estavam em evidência nacionalmente. Segundo a produtora Aline Melise, a proposta sempre foi conectar o público às tendências do cenário eletrônico. “A BLACK surgiu em 2014, numa época em que a cena eletrônica estava em alta. A festa ficou muito conhecida por sempre trazer os grandes nomes da atualidade naquele momento”, afirma.

Mantendo a tradição de misturar diferentes vertentes musicais na mesma noite, a edição de 2026 contará com atrações como DJ Petroski, DJ Giu, FatSync e GP da ZL. Um dos destaques do line-up é FatSync, nome em ascensão na cena eletrônica, artista que já passou por festivais como Tomorrowland Brasil, Rock in Rio e Lollapalooza Brasil.

DJ Petroski também ganha destaque na programação ao apresentar dois sets durante a madrugada, incluindo um HOUSE SET com proposta mais sofisticada e envolvente. “O Petroski criou esse novo projeto e escolheu a Black Party para destacar a 017 como pioneira nesse movimento”, destaca a organização.

Além da programação musical, a festa também aposta em uma identidade visual marcante. Com o conceito “Magnífica Como a Noite”, o evento mantém a tradição do dress code all black, característica que se tornou parte da experiência do evento. “Pela festa ser todo mundo vestido de preto, já deixa por si só as pessoas mais bonitas e elegantes”, comenta a produção.

Outro diferencial da edição é o palco 360°, formato que vem ganhando espaço em grandes eventos por aproximar artistas e público, criando uma experiência mais imersiva e conectada durante os shows.

O evento contará com os setores Pista Open Bar e Backstage. Os ingressos para a pista partem de R$ 160, enquanto o Backstage está disponível a partir de R$ 240 no quarto lote. As vendas acontecem online pela Zé do Ingresso, com opções de pagamento via PIX e parcelamento.

Com estrutura pensada para atravessar a madrugada até o amanhecer, a BLACK PARTY consolida mais uma edição, apostando em experiência, identidade visual e conexão entre diferentes estilos musicais dentro da cena noturna regional.

Estagiária sob supervisão de Salomão Boaventura