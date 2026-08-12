Castelo Rá-Tim-Bum ganha exposição inédita em Rio Preto

Para quem viveu a década de 1990, uma viagem pela memória está prestes a começar. A partir de 2 de setembro, o Iguatemi Rio Preto recebe uma exposição inédita do icônico seriado “Castelo Rá-Tim-Bum”, sucesso da TV Cultura que marcou gerações. Com a chegada da atração, o shopping se torna o segundo do Brasil a receber a experiência.

A nostalgia começa antes mesmo da entrada na exposição. Nas cancelas do estacionamento, os visitantes serão recebidos pela voz original do Porteiro, eternizada pelo ator e músico Cláudio Chakmati. A passagem será feita por um pórtico temático que levará o público ao universo de Nino e dos demais personagens da série.

Instalada no Espaço de Eventos do Piso Superior, a exposição ocupará uma área de 550 m², com mais de 20 cenários e espaços temáticos. Entre os ambientes que poderão ser visitados estão a Biblioteca, a Sala de Música, a Cozinha, o Banheiro, o Hall do Castelo, o quarto da bruxa Morgana e o espaço do Porteiro. A edição também contará com elementos que não estiveram presentes na montagem anterior realizada na cidade, como a maquete original utilizada na abertura do programa.

Um dos destaques será o Hall do Dr. Victor, espaço dedicado à memória do ator Sérgio Mamberti. A instalação reunirá figurino original, fotografias e textos inéditos em homenagem ao artista, que interpretou um dos personagens mais marcantes da produção.

A experiência também contará com recursos tecnológicos. Por meio de um QR Code, os visitantes poderão acessar um audioguia oficial narrado pela personagem Penélope, interpretada por Angela Dip. Outro destaque será um livro mágico com poemas de diferentes episódios da série. Os bonecos também ganharam novas dublagens, gravadas pelos atores originais, com frases inéditas relacionadas ao legado do programa.

Ao todo, estarão expostos 21 figurinos originais, além de centenas de objetos cenográficos e elementos utilizados na produção exibida originalmente pela TV Cultura durante a década de 1990. Uma loja oficial com produtos inspirados no universo do Castelo Rá-Tim-Bum também funcionará no espaço.

Os ingressos começam a ser vendidos no dia 19 de agosto, pelo site oficial do evento. As entradas custam R$ 40, com meia-entrada a R$ 20. A partir de 2 de setembro, os ingressos também poderão ser adquiridos na bilheteria do local.

A exposição funcionará de terça a domingo, com sessões de aproximadamente 60 minutos. De terça a sexta-feira, o horário será das 12h às 20h; aos sábados, das 10h às 21h; e aos domingos e feriados, das 12h às 20h.