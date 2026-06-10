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PIZZA QUE VIRA SOLIDARIEDADE

Campanha Bella Ajuda inicia nova edição com expectativa de arrecadar R$ 500 mil

Ação realizada pela rede Bella Capri vende vouchers de pizzas e destina 100% da renda às instituições assistenciais de quatro estados

por Salomão Boaventura
Publicado em 10/06/2026 às 16:17Atualizado em 10/06/2026 às 16:17
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Ação de encerramento da Bella Ajuda reúne entidades assistenciais em momento de integração no Dia da Pizza (Divulgação)
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Ação de encerramento da Bella Ajuda reúne entidades assistenciais em momento de integração no Dia da Pizza (Divulgação)
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A venda de pizzas como ferramenta de arrecadação para projetos sociais mobiliza, a partir desta quarta-feira, 10, entidades assistenciais de Rio Preto e outras oito cidades da região, além de municípios de quatro estados. A 12ª edição da campanha Bella Ajuda, promovida pela rede Bella Capri, começa com a expectativa de gerar cerca de R$ 500 mil para instituições beneficentes por meio da comercialização de vouchers de pizzas, cuja renda é integralmente destinada às organizações participantes.

A ação segue até 10 de julho, data em que é celebrado o Dia Mundial da Pizza. Neste período, entidades de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro vendem cupons no valor de R$ 49,90. Após a compra, os consumidores podem retirar os pedidos nas unidades da rede em suas cidades.

Criada em 2015, a campanha se tornou uma das principais iniciativas sociais vinculadas à rede de pizzarias. Segundo a empresa, ao longo de 12 edições foram doadas cerca de 62 mil pizzas, resultando em mais de R$ 2,6 milhões arrecadados para projetos sociais.

Na região noroeste paulista, a campanha beneficiará nove municípios e destinará 2.800 pizzas a entidades assistenciais. Em Bady Bassitt, participa o Instituto Borboleta, com meta de 200 pizzas. Em Catanduva, a beneficiada é a AVCC (Associação Voluntária de Combate ao Câncer), também com 200 pizzas. Fernandópolis terá a participação do Projeto Girassol, enquanto Jales contará com a AVCC (Associação de Voluntários de Combate ao Câncer), ambas com previsão de comercializar 200 pizzas.

Em Mirassol, a ação será realizada em parceria com a APAE e a Associação Mirassolense de Proteção aos Animais (AMPA), com pizzas cada uma. Em Rio Preto, participam o Instituto dos Cegos, a Fulbeas, a Missão Guadalupe e o Fundo Social de Solidariedade, com previsão total de 1.000 pizzas.

Também integram a campanha a Cidade Mirim, de Olímpia, a Santa Casa de Santa Fé do Sul e a Associação Beneficente Caminho de Damasco (ABCD), de Votuporanga, cada uma com expectativa de vender 200 pizzas.

Em 2026, a meta é comercializar 10 mil pizzas. A expectativa é que o valor obtido seja repassado integralmente às entidades participantes, que utilizam os recursos para custear atividades e ampliar o atendimento prestado às comunidades locais.

Segundo Guto Covizzi, diretor da rede Bella Capri, a proposta busca fortalecer o vínculo entre as unidades da empresa e as cidades onde atuam. “Mais do que uma ação solidária, a Bella Ajuda reflete os valores da nossa rede e o compromisso com a transformação social. Temos muito orgulho de garantir que 100% dos recursos arrecadados sejam destinados diretamente às entidades participantes. É uma corrente do bem que fortalece instituições importantes e aproxima ainda mais nossas pizzarias das cidades onde estamos presentes”, afirma.

Para participar da campanha, os interessados devem procurar uma das entidades cadastradas e adquirir o voucher. Em seguida, basta baixar o aplicativo da Bella Capri, realizar o pedido e retirar a pizza na unidade escolhida. As retiradas poderão ser feitas entre 10 de junho e 10 de julho, conforme a data indicada em cada cupom.

O encerramento da campanha está previsto para o Dia da Pizza, quando a rede promoverá um almoço solidário com a participação de pessoas atendidas pelas instituições beneficiadas.

Fundada em 1998, a Bella Capri atua no segmento de pizzas artesanais inspiradas na gastronomia italiana e mantém mais de 50 lojas distribuídas em 39 cidades dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro.