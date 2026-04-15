O DIÁRIO VIU

Bastidores sem filtro: Raimundos brigam, Ronaldinho encanta

por Marco Antonio dos Santos
Publicado há 22 horasAtualizado há 14 horas
Ronaldinho Gaúcho. (L to R) Ronaldinho Gaúcho as himself in Ronaldinho Gaúcho. Cr. Courtesy of Netflix © 2026 (Courtesy of Netflix)
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Ronaldinho Gaúcho. (L to R) Ronaldinho Gaúcho as himself in Ronaldinho Gaúcho. Cr. Courtesy of Netflix © 2026 (Courtesy of Netflix)
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A banda Raimundos fez uma abertura sensacional para o show do Guns N’ Roses em Rio Preto. Quem assistiu percebeu no palco uma formação bem diferente da original. Para entender o que aconteceu, a dica é o documentário “Andar na Pedra: A História da Banda Raimundos”, disponível no Globoplay.

A produção tem cinco episódios, com cerca de uma hora cada, e revela que, por trás das letras irreverentes e da mistura de rock com ritmos nordestinos, existem muitas brigas de bastidores, disputas por dinheiro e divergências sobre os rumos da banda. Vale a pena.

Ainda no campo dos documentários, estreia nesta quinta-feira, 16, na Netflix, a série sobre Ronaldinho Gaúcho. A produção percorre desde o início da carreira, a relação com a família, o auge na seleção brasileira e no FC Barcelona, até episódios polêmicos, como a prisão dele e do irmão no Paraguai, com documentos falsos.

São três episódios, recheados de imagens que despertam nostalgia do futebol arte — e fazem comparar com o futebol “instagramável” de hoje, com muitas fotos e vídeos, mas poucos momentos realmente brilhantes.

Nos filmes, a dica é “O Sobrevivente”, remake estrelado por Arnold Schwarzenegger, disponível no Paramount+. A nova versão atualiza a história ao mostrar a luta de um homem comum para sobreviver em um reality show violento. Não supera o original, mas também não decepciona.

Para fechar, a série “Mulheres Imperfeitas”, da Apple TV+, aposta no suspense psicológico. A trama gira em torno da amizade entre três mulheres e um assassinato, ao longo de oito episódios lançados semanalmente. Um conselho: acredite em tudo que aparece nos primeiros capítulos — falar mais estraga o mistério.

MARCO ANTONIO DOS SANTOS

Jornalista