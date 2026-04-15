Bastidores sem filtro: Raimundos brigam, Ronaldinho encanta

A banda Raimundos fez uma abertura sensacional para o show do Guns N’ Roses em Rio Preto. Quem assistiu percebeu no palco uma formação bem diferente da original. Para entender o que aconteceu, a dica é o documentário “Andar na Pedra: A História da Banda Raimundos”, disponível no Globoplay.

A produção tem cinco episódios, com cerca de uma hora cada, e revela que, por trás das letras irreverentes e da mistura de rock com ritmos nordestinos, existem muitas brigas de bastidores, disputas por dinheiro e divergências sobre os rumos da banda. Vale a pena.

Ainda no campo dos documentários, estreia nesta quinta-feira, 16, na Netflix, a série sobre Ronaldinho Gaúcho. A produção percorre desde o início da carreira, a relação com a família, o auge na seleção brasileira e no FC Barcelona, até episódios polêmicos, como a prisão dele e do irmão no Paraguai, com documentos falsos.

São três episódios, recheados de imagens que despertam nostalgia do futebol arte — e fazem comparar com o futebol “instagramável” de hoje, com muitas fotos e vídeos, mas poucos momentos realmente brilhantes.

Nos filmes, a dica é “O Sobrevivente”, remake estrelado por Arnold Schwarzenegger, disponível no Paramount+. A nova versão atualiza a história ao mostrar a luta de um homem comum para sobreviver em um reality show violento. Não supera o original, mas também não decepciona.

Para fechar, a série “Mulheres Imperfeitas”, da Apple TV+, aposta no suspense psicológico. A trama gira em torno da amizade entre três mulheres e um assassinato, ao longo de oito episódios lançados semanalmente. Um conselho: acredite em tudo que aparece nos primeiros capítulos — falar mais estraga o mistério.

MARCO ANTONIO DOS SANTOS

Jornalista