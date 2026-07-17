Basílica promove arraiá com entrada gratuita e programação musical neste fim de semana

Entre sabores típicos, música ao vivo e apresentações culturais, o tradicional Arraiá da Basílica volta a ocupar a praça da igreja em Rio Preto. Com entrada gratuita, a festa será realizada nesta sexta-feira, 17, e sábado, 18, transformando a festa em uma ação de solidariedade: toda a arrecadação das barracas será destinada à reforma do telhado, da torre e da cúpula da Basílica Menor de Nossa Senhora Aparecida.

A programação começa a partir das 19h, na Praça Dom Lafayette Libânio, que teve a estrutura ampliada para receber cerca de 2,4 mil pessoas por noite, com mais acomodações e área coberta. O acesso será pelas ruas Marechal Deodoro da Fonseca e Silva Jardim, enquanto o trecho da Avenida Constituição entre essas vias permanecerá interditado durante o evento. Logo na entrada, o público encontrará um espaço instagramável.

A praça de alimentação reúne pratos tradicionais das festas julinas e outras opções para diferentes gostos. Entre os destaques estão curau, milho cozido, pamonha, quentão, vinho quente, chocolate quente, pastel, cachorro-quente, kafta, lanche de pernil, porção de batata frita, além de doces como canjica, arroz-doce, cocada, pudim, banoffee, mousse de maracujá, merengue de morango e morango no espeto. Também haverá bebidas, incluindo chope em quatro estilos, cerveja, refrigerante, água e sucos.

Além da gastronomia, o evento contará com espaço kids com brinquedos, apresentações de dança na escadaria da Basílica, exposição de artesanato e artigos para casa, bingo, sorteios e música ao vivo.

Nesta sexta-feira, 17, a programação musical terá show da cantora Paula Bertoni, acompanhado do DJ Dhiê. O público também poderá assistir à apresentação da quadrilha inclusiva da Pastoral dos Surdos e da Academia da Mente, grupo da terceira idade que promove atividades por meio da dança. No sábado, 18, a animação ficará por conta do cantor Elton Barony.

Durante os dois dias, os visitantes ainda poderão participar de sorteios que incluem dois violões autografados pela dupla Zé Neto & Cristiano e duas camisetas assinadas pelos jogadores do Mirassol Futebol Clube.