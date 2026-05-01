Bares premiados intensificam disputa na reta final do Comida di Buteco
Com histórico de vitórias, estabelecimentos apostam na experiência para conquistar o público
Na reta final de um dos concursos gastronômicos mais populares do País, tradição e competitividade se encontram à mesa. A poucos dias do encerramento — marcado para domingo, 3 — o Comida di Buteco 2026 entra em sua fase decisiva no circuito de Rio Preto reunindo bares já consagrados, estreantes e uma disputa que se desenha equilibrada até o último voto.
Entre os 21 participantes, nomes que acumulam títulos e boas colocações voltam ao circuito com status de favoritos. É o caso do Empório do Caboclo, de Mirassol, que chega embalado após conquistar o título de melhor buteco em 2025 e repetir o desempenho de 2024. “O concurso é sempre um desafio. A gente aprende a cada ano e volta com ainda mais vontade de fazer um bom trabalho”, afirma Vladison Leandro Carnevale, o Carroça, proprietário do bar.
Outro peso pesado é o Bar do Cidinho, um dos mais vitoriosos da história local do concurso. Campeão em quatro edições (2017, 2018, 2019 e 2021), o estabelecimento voltou ao pódio em 2025, com o segundo lugar, mantendo regularidade entre os melhores. No cenário nacional, já foi vice-campeão em 2019 e terceiro colocado em 2021. “Cada edição é uma nova história. A gente entra sempre com o objetivo de fazer o melhor e buscar o topo novamente. Desta vez queremos o penta”, destaca Alcides Lázaro dos Santos, o Cidinho.
Também entre os destaques está o Fino Sabor, que construiu uma trajetória consistente, com vice-campeonato em 2021 e títulos em 2022 e 2023. “Participar do concurso é sempre uma oportunidade de evoluir e mostrar o nosso trabalho. A gente entra para competir, mas também para crescer”, afirma o proprietário Rodner Roberto Rodrigues.
Além dos campeões, bares que frequentemente aparecem entre os primeiros colocados reforçam o nível da disputa. O Boteco do Marcinho, vice-campeão em 2022 e 2023, o Bar do Rubinho, terceiro colocado em 2023, e o Fidélis Bar da Sombra, presença constante entre os melhores, surgem como concorrentes diretos na briga pelo título.
Para a organização, o histórico dos participantes eleva o patamar da competição. “O retorno de campeões e de bares que sempre estão entre os melhores mostra a força do circuito. Isso aumenta o nível da disputa e torna a experiência ainda mais interessante para o público. Com diferentes estilos de cozinha, histórias e propostas, o Comida di Buteco 2026 reforça seu papel como vitrine da gastronomia de raiz e da criatividade dos bares da região”, afirma Juliana Ofenboeck, coordenadora regional do concurso.
Realizado entre 10 de abril e 3 de maio, o Comida di Buteco reúne cerca de 1.200 bares em 27 circuitos espalhados por aproximadamente 50 cidades brasileiras. No circuito de Rio Preto, são 21 participantes, distribuídos entre São José do Rio Preto (18), Mirassol (2) e Bady Bassit (1).
Durante o período, o público pode visitar os estabelecimentos, experimentar os petiscos criados especialmente para o concurso e votar. A avaliação considera petisco (70% da nota), além de atendimento, higiene e temperatura da bebida (10% cada). A votação é dividida igualmente entre público e jurados.
Após a definição do campeão regional, os vencedores de cada circuito avançam para a etapa nacional, cujo resultado será divulgado em julho.
Confira os petiscos dos bares
EMPÓRIO DO CABOCLO
Campeão em 2025 e 2024
Petisco: Partiu de Matula (Trouxinha de massa de farinha de rúcula e ovo, recheada com palmito, alho-poró, espinafre, tomate, azeitonas picadas, cebola roxa, castanha de caju e catupiry. Temperada com azeite, sal, pimenta-do-reino e pimenta dedo-de-moça, finalizada com salsinha e cebolinha. Amarrada com fio de cebolinha e acompanhada de canudinho de chips)
Endereço: Rua São Vicente de Paula, 2871, Nossa Sra. Aparecida, Mirassol
Instagram: @emporiodocaboclo
FINO SABOR
Campeão em 2023 e 2022
2º lugar em 2021
Petisco: Porketinha de Buteco (Barquinha de massa artesanal, recheada com purê de mandioca, ragu de carne de porco, mussarela gratinada e pesto de rúcula)
Endereço: Rua Pedro Martins, 90, Distrito Adail Vetorazzo, Rio Preto
Instagram: @fino_saborrp
BAR DO CIDINHO
Campeão em 2017, 2018, 2019 e 2021
2º lugar em 2019, no Nacional
3º lugar em 2021, no Nacional
2º lugar em 2025
Petisco: Escarolina (Bolinho de batata-doce recheado com costela e escarola e queijo gratinado em cima, acompanha molho de pimenta agridoce)
Endereço: Rua Capitão José de Castro, 378, Anchieta, Rio Preto
Instagram: @bardocidinho
BOTECO DO MARCINHO
2º lugar em 2022
2º lugar em 2023
Menção honrosa em 2025
Petisco: VAI EN“TENDER” (Croquete de tender desfiado, couve-flor, queijo provolone e muçarela; acompanha creme de couve-flor e crispy de mostarda)
Endereço: Av. Vinte e Cinco de Janeiro, 404, Anchieta, Rio Preto
Instagram: @boteco_do_marcinho
BAR DO RUBINHO
3º lugar em 2023
Petisco: Cupim do Rubinho (Cupim preparado por 14 horas no bafo, servido com salada, mandioca cozida e finalizado com queijo gratinado)
Endereço: Avenida Fernando Costa, 2590, Centro, Mirassol
Instagram: @bardorubinhomirassol
FIDELIS BAR DA SOMBRA
3º lugar em 2022 e 2024
Petisco: PORÓ PORÓ DO FIDÉLIS (Bolinho de mandioca com carne, alho-poró e especiarias do Fidélis e geleia de amora, empanado em farinha panko)
Endereço: Rua da Imprensa, 1039, Parque Celeste, Rio Preto
Instagram: @fidelisbardasombra