Banda Morada esgota shows no Japão durante turnê internacional

A banda gospel Morada, criada em 2009 em Fernandópolis, vive um dos momentos mais marcantes de sua trajetória. Neste fim de semana, o grupo realiza três apresentações no Japão como parte da Tour Morada (Ao Senhor, Aos Santos, Ao Mundo), nos dias 12, 13 e 14. Todos os shows já estão com ingressos esgotados.

O sucesso da passagem internacional reforça a força da banda no cenário gospel. Com milhões de reproduções nas plataformas digitais, o Morada mantém uma intensa agenda de apresentações pelo Brasil e tem registrado grande procura por ingressos nas cidades por onde passa.

Em março deste ano, o grupo se apresentou em Rio Preto e reuniu mais de 10 mil pessoas no Recinto de Exposições. A cidade também possui ligação direta com a banda, já que é a terra natal do baterista Felipe.

No Japão, a turnê passará pelas cidades de Chita-shi, na província de Aichi; Hamamatsu, na província de Shizuoka; e Jinbohara-machi, em Kamisato-machi, distrito de Kodama, na província de Saitama.

Nas redes sociais, o vocalista Brunão comemorou o momento vivido pelo grupo. “Quem diria. Um dia sonhamos, hoje estamos voando pra viver”, escreveu. Na mesma publicação, completou: “Antes era oração, depois virou promessa, agora é embarque”.

No Brasil, os ingressos para as apresentações da turnê custam a partir de aproximadamente R$ 65, e o sucesso do projeto também tem se refletido no exterior. A passagem pelo Japão marca mais um capítulo da trajetória do Morada, que tem levado sua música para diferentes países.

Estagiária sob supervisão de Salomão Boaventura