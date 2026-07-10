Banda Animal Machine celebra legado de Syd Barrett em Rio Preto

Há discos que atravessam décadas sem perder a capacidade de despertar memórias. Há artistas cuja influência continua ecoando muito depois de deixarem os palcos. É nesse encontro entre nostalgia, psicodelia e reverência que a banda Animal Machine apresenta, no próximo sábado, dia 11, o espetáculo “Wish You Were Here – Uma Homenagem a Syd Barrett”, no Jurema Club, em Rio Preto.

A apresentação integra as comemorações do Dia Mundial do Rock e presta tributo ao fundador do Pink Floyd, explorando o universo criativo do músico britânico por meio de um show que combina música ao vivo, projeções e ambientação inspirada na estética do clássico álbum “Wish You Were Here”.

Além do repertório dedicado à obra de Barrett e do Pink Floyd, a produção aposta em uma experiência imersiva para envolver o público desde a chegada ao espaço. A proposta inclui intervenções artísticas, elementos cenográficos inspirados no disco e projeções que dialogam com temas como memória, passagem do tempo e conexões humanas, sem tirar o protagonismo da apresentação musical.

A programação começa às 18h, com abertura da casa e feira de vinis. Às 19h, o DJ Nando assume o comando com uma seleção de clássicos do rock e da psicodelia. O show da Animal Machine está previsto para as 21h.

O evento será realizado no Jurema Club, localizado na Rua Prof. Lucy Arruda Lemos Fochi, 220, Nova Redentora. Os ingressos do segundo lote estão disponíveis por R$40.