Artista Mayk Ricardo abre inscrições para intercâmbio gratuito de dança e performance em Rio Preto

O coração como território político, afetivo e criativo conduz a nova ação do artista da dança Mayk Ricardo em Rio Preto. Estão abertas, até quinta-feira, 21, as inscrições gratuitas para o intercâmbio investigativo “OKAN: Cartografias do Coração”, atividade voltada a pessoas interessadas em dança e performance, com ou sem experiência prévia. O projeto integra “OKAN: Respostas Coreográficas ao Meu Coração”, contemplado pela Lei Nelson Seixas, da Secretaria Municipal de Cultura.

A proposta será realizada entre os dias 28 e 30 de maio, no CEU das Artes Aristides dos Santos, no bairro Nova Esperança. Durante três encontros, os participantes terão acesso a práticas corporais, exercícios de escrita criativa, dispositivos cênicos e referências teóricas utilizadas na criação do espetáculo solo “TENHA CUIDADO! É o meu coração”, obra estreada por Mayk Ricardo em 2024.

A condução das atividades será feita pelo artista ao lado da dramaturga Anna Magalhães. Ao todo, serão disponibilizadas 15 vagas. Quatro participantes poderão receber bolsa-auxílio de R$ 300, destinada a pessoas em situação de vulnerabilidade financeira ou que residam longe do local da atividade. A seleção será feita por meio do formulário de inscrição, e o recebimento do auxílio dependerá da participação em todos os encontros.

Mais do que uma oficina, o intercâmbio funciona como um laboratório de criação. Ao final da experiência, três participantes serão escolhidos para desenvolver obras cênico-coreográficas inéditas, com duração de até 30 minutos, inspiradas nos temas afetivos, políticos e estéticos presentes em “TENHA CUIDADO! É o meu coração”. Cada artista selecionado receberá cachê de R$ 3 mil e terá três meses para ensaiar e produzir o trabalho, com acompanhamento de Mayk Ricardo.

No solo que dá origem ao projeto, o artista investiga o amor como ética de existência e estratégia de resistência, colocando o coração como símbolo de permanência e pulsão de vida dos corpos negros. A ideia agora é ampliar esse debate por meio da escuta, do corpo e das experiências individuais dos participantes.

“Essas respostas não pretendem ilustrar ou reproduzir o espetáculo, mas sim tensionar, reimaginar e deslocar os afetos ativados pela obra original a partir das trajetórias, subjetividades e referências de cada artista. O objetivo é construir, em cena, outras narrativas possíveis para o amor, o cuidado e a resistência negra, reafirmando a arte como território de escuta, invenção e insurreição”, afirma Mayk Ricardo.

As criações desenvolvidas durante o processo serão apresentadas ao público em 29 de agosto, também no CEU das Artes, em uma programação que reunirá a exibição do espetáculo “TENHA CUIDADO! É o meu coração”, as obras inéditas dos participantes e um bate-papo entre artistas e público.

A pauta é boa porque foge daquele formato burocrático de “curso cultural com inscrições abertas”. Existe um conceito forte, recorte estético claro e um desdobramento concreto — os cachês e a criação autoral dão peso profissional à proposta. Isso ajuda a matéria a escapar do tom de agenda pura e entrar mais no campo de formação e circulação artística contemporânea.