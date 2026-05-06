Arlec prorroga inscrições para concurso de crônicas até 20 de junho
Quarta edição do concurso “Prof. Sérgio Vicente Motta” vai escolher 50 textos inéditos para publicação em livro impresso e digital
A escrita que nasce do cotidiano — entre o olhar atento e o gesto de transformar o banal em narrativa — ganhou mais tempo para chegar ao papel. A Academia Rio-Pretense de Letras e Cultura (Arlec) prorrogou até o dia 20 de junho as inscrições para a quarta edição do Concurso de Crônicas “Prof. Sérgio Vicente Motta”, que vai selecionar 50 textos inéditos para compor uma antologia literária a ser publicada no segundo semestre.
Consolidado como uma das iniciativas da entidade voltadas à produção literária, o concurso mantém a proposta de valorizar a crônica como um gênero que transita entre o jornalismo e a literatura, abrindo espaço tanto para autores iniciantes quanto para escritores mais experientes.
“A escrita de crônicas, gênero híbrido que oscila entre o jornalístico e o lirismo da narrativa e da poesia, tem o intuito de homenagear o prof. Sérgio Vicente Motta, um grande e saudoso intelectual da cidade”, destaca Adriana da Costa Teles, diretora cultural da Arlec.
Com tema livre, a edição deste ano permite que os participantes explorem diferentes perspectivas, emoções e experiências — uma característica que reforça a essência do gênero, tradicionalmente ligado à observação sensível do dia a dia.
Como participar
As inscrições devem ser feitas por meio de formulário disponível no site da Arlec. É necessário anexar a documentação exigida, o texto autoral e o comprovante de pagamento da taxa.
Podem participar maiores de 18 anos. Jovens entre 16 e 18 anos também são aceitos, desde que apresentem autorização dos responsáveis.
Cada participante pode inscrever apenas uma crônica inédita, com até 4.500 caracteres com espaços, excluindo título e nome do autor. O texto deve ser enviado em formato Word, com fonte Times New Roman, tamanho 12 e espaçamento 1,5.
A avaliação será feita por um júri composto por cinco membros da Arlec, com análise realizada de forma anônima. Ao todo, 50 textos serão selecionados para integrar a coletânea, que terá versões impressa e digital.
A taxa de inscrição é de R$ 70 para adultos e R$ 35 para estudantes, mediante comprovação de matrícula. O pagamento pode ser feito via depósito bancário ou PIX.
O resultado será divulgado posteriormente nos canais oficiais da entidade. Já o lançamento do livro e a cerimônia de premiação estão previstos para outubro.
Incentivo à escrita
Além da publicação, os autores selecionados receberão certificado e um exemplar da obra. Os cinco primeiros colocados também serão premiados com troféus ou medalhas e diplomas. O primeiro lugar receberá o troféu Arlequina, criado pela artista plástica e acadêmica da Arlec Norma Villar — uma capivara estilizada que se tornou símbolo da instituição.
Para Adriana, o concurso funciona como porta de entrada para novos escritores. “Participar de concursos literários é uma ótima oportunidade para que autores iniciantes mostrem o que têm produzido, divulguem suas ideias e registrem fatos do cotidiano, campo em que se insere o gênero crônica”, ressalta.
Ela também aponta o impacto do projeto na formação de uma comunidade literária. “É uma oportunidade para que pessoas ‘desengavetem’ seus escritos, sem receio de julgamentos. Mais do que a premiação, o importante é compartilhar experimentos estéticos e fazer parte de uma comunidade de escritores e leitores”, finaliza.