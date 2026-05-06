Arlec prorroga inscrições para concurso de crônicas até 20 de junho

A escrita que nasce do cotidiano — entre o olhar atento e o gesto de transformar o banal em narrativa — ganhou mais tempo para chegar ao papel. A Academia Rio-Pretense de Letras e Cultura (Arlec) prorrogou até o dia 20 de junho as inscrições para a quarta edição do Concurso de Crônicas “Prof. Sérgio Vicente Motta”, que vai selecionar 50 textos inéditos para compor uma antologia literária a ser publicada no segundo semestre.

Consolidado como uma das iniciativas da entidade voltadas à produção literária, o concurso mantém a proposta de valorizar a crônica como um gênero que transita entre o jornalismo e a literatura, abrindo espaço tanto para autores iniciantes quanto para escritores mais experientes.

“A escrita de crônicas, gênero híbrido que oscila entre o jornalístico e o lirismo da narrativa e da poesia, tem o intuito de homenagear o prof. Sérgio Vicente Motta, um grande e saudoso intelectual da cidade”, destaca Adriana da Costa Teles, diretora cultural da Arlec.

Com tema livre, a edição deste ano permite que os participantes explorem diferentes perspectivas, emoções e experiências — uma característica que reforça a essência do gênero, tradicionalmente ligado à observação sensível do dia a dia.

Como participar

As inscrições devem ser feitas por meio de formulário disponível no site da Arlec. É necessário anexar a documentação exigida, o texto autoral e o comprovante de pagamento da taxa.

Podem participar maiores de 18 anos. Jovens entre 16 e 18 anos também são aceitos, desde que apresentem autorização dos responsáveis.

Cada participante pode inscrever apenas uma crônica inédita, com até 4.500 caracteres com espaços, excluindo título e nome do autor. O texto deve ser enviado em formato Word, com fonte Times New Roman, tamanho 12 e espaçamento 1,5.

A avaliação será feita por um júri composto por cinco membros da Arlec, com análise realizada de forma anônima. Ao todo, 50 textos serão selecionados para integrar a coletânea, que terá versões impressa e digital.

A taxa de inscrição é de R$ 70 para adultos e R$ 35 para estudantes, mediante comprovação de matrícula. O pagamento pode ser feito via depósito bancário ou PIX.

O resultado será divulgado posteriormente nos canais oficiais da entidade. Já o lançamento do livro e a cerimônia de premiação estão previstos para outubro.